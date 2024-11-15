 

Певица Ольга Серябкина снялась в откровенном мини-платье с сердцами на груди

15.11.2024, 16:30, Разное
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Ольга Серябкина впервые вышла в свет после рождения первенца. Певица появилась в смелом образе на шоу “Утро. ТНТ”, надев мини-платье, украшенное красными сердцами. Звезда поделилась закулисными фото в социальных сетях, подписав “Сердечный вайб”.

К слову, Серябкина быстро вернулась в форму после родов, несмотря на то, что практически год не занималась спортом. Певица предпочла не торопиться, чтобы не навредить здоровью, и осталась довольна результатом. Сейчас она весит 51 килограмм при росте 158 сантиметров.

Напомним, что в 2020 году Ольга вышла замуж за Георгия Начкебию, бизнесмена из лейбла “MALFA”, где работал продюсер Серябкиной Максим Фадеев. В ноябре 2021 года у пары родился сын.

В то время певица придерживалась строгой диеты из-за грудного вскармливания, исключив из рациона рыбу, морепродукты, молочные продукты и орехи. Порой соблазн съесть “запрещенку” был силен, но Серябкина проявила стойкость и не сорвалась.

Ранее в сети активно обсуждали фото певицы в белье для рекламной кампании хита “Плохая девочка”.


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