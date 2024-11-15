Впервые новорожденного назвали в честь Совета Федерации

Семья из Москвы дала необычное имя своему новорожденному сыну – его назвали Совфёдором в честь верхней палаты парламента.

Причиной послужило место работы родителей – аппарат Совета Федерации – мать Анастасия работает там гардеробщицей, а отец Борис – ночным сторожем.

– Такое имя – результат компромиса, – подчёркивает папа. – Я хотел назвать мальчика Совфедом, а мама – Фёдором, в итоге получился Совфёдор или ласково Совфедя.

Родители надеются, что имя станет счастливым для ребёнка и однажды приведёт его в стены парламента. При этом мальчик уже успел проявить интерес к заседаниям верхней палаты – когда матери нужно успокоить сына, она включает планшет с выступлениями сенаторов. Как рассказали врачи роддома, в день перед выпиской Совфедя всё время плакал, но когда в палату неожиданно для всех зашла Валентина Матвиенко, ребёнок успокоился. Политик пришла не с пустыми руками – матери новорожденного она подарила карту «Тройка» и абонемент в фитнес-клуб.

Супруги, довольные рождением первенца, уточнили, что хотели бы ещё девочку – её они также планируют назвать в честь верхней палаты парламента Совфедриной.

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