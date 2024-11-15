 

«АвтоВАЗ»: серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года

15.11.2024, 14:50, Разное
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После мировой премьеры на ПМЭФ в 2024 году АвтоВАЗ официально объявил о начале выпуска седана Lada Iskra весной 2025 года. Модель, построенная на отечественной платформе, потребовала инвестиций в размере 23 миллиарда рублей.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о цене новых автомобилей в диапазоне 1-1,2 миллиона рублей. По прогнозам экспертов, продажи начнутся уже весной следующего года, и компания планирует одновременный выпуск всех версий Iskra, включая седан, универсал и кросс-универсал с различными двигателями и трансмиссиями.

Ранее вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Костромин обещал начало тестовой сборки до конца нынешнего года. На данный момент работы по настройке конвейера идут по плану, обеспечивая высокое качество будущих автомобилей.


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