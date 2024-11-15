“Под крокодила” и “бархатная слива”: свежие тренды дизайна маникюра на вторую половину ноября

В этом году ноябрь открывает перед нами множество возможностей для создания эффектного маникюра. Разнообразие тенденций настолько велико, что вы без труда сможете найти свой идеальный вариант, будь то насыщенные цвета и оригинальные дизайны или классический маникюр в стиле clean girl. Вот несколько свежих идей для дизайна ногтей, которые стоит попробовать во второй половине ноября.

Дизайн ногтей «под крокодила» (главное фото)

Ногти, которые выглядят как крокодиловая кожа, — одна из самых актуальных тенденций в нейл-арте этого сезона. В ноябре выбирайте лаки в коричневых, оливково-зеленых, лиловых оттенках, чтобы создать современный и элегантный образ.

Матовый бордово-красный маникюр

Бордово-красные ногти уже давно стали привычным явлением, и мы видим их каждый месяц. Однако, если вы по-прежнему являетесь поклонником этой классической расцветки, вы можете разнообразить свой образ, выбрав лак с матовой отделкой.

Коричневые хромированные ногти

Лаки для ногтей в оттенках хрома и коричневого – это еще одна замечательная идея для ваших ногтей в ноябре. Они смотрятся очень стильно и гармонично сочетаются с любым дизайном!

Огненно-оранжевый маникюр

Находитесь в поисках идеального цвета лака для осенне-зимнего сезона-2024-2025? Ярко-оранжевый, несомненно, станет трендовым оттенком! Кроме того, он станет отличным выбором для женщин старше 50 лет, которые хотят подчеркнуть свою молодость и придать рукам свежий и яркий вид.

Черный и синий аура-маникюр

Дизайн ногтей аура был очень популярен прошлым летом, но для осенне-зимнего сезона мастера нейл-арта предлагают заменить розовые и оранжевые оттенки на светло-голубые и черные. Этот стильный и элегантный дизайн идеально подходит для ношения в условиях низких температур на улице!

Темно-синий нейл-арт

В то время как большинство людей предпочитают красить ногти в красный или бордовый цвет, заядлые модницы этой осенью делают выбор в пользу темно-синего оттенка. Этот необычный цвет становится все более популярным.

Французский осенний маникюр

Есть ли здесь любители французского маникюра? А как насчет того, чтобы сделать его по-новому, заменив белые или яркие кончики ногтей теплым шоколадным оттенком? Это будет выглядеть невероятно красиво!

3D-ногти в осенних тонах

3D-ногти остаются в тренде и предлагают великолепное решение для маникюра в ноябре 2024 года. Чтобы разнообразить образ, замените яркие и броские оттенки на более спокойные, такие как коричневый, оранжевый или оливково-зеленый. Для максимального эффекта дополните маникюр тематическими 3D-деталями.

Дизайн ногтей в нейтральных тонах

Если вам по душе нейтральные оттенки, то вам необязательно ограничиваться одним из них! Этой осенью вы можете смело сочетать на своих ногтях один, два, три или даже четыре различных оттенка, создавая поистине великолепный сезонный маникюр! Чтобы добавить немного блеска и гламура, покройте ногти слоем прозрачного хромированного лака.

“Бархатная слива”

В ноябре в тренде оттенки, вдохновленные цветом сливы. Для создания яркого и эффектного маникюра обратите внимание на лак с эффектом кошачьего глаза.