Новая лазерная технология может совершить революцию в поиске мин

В настоящее время площадь заминированных территорий на нашей планете измеряется миллионами гектаров — из-за этого ежегодно тысячи людей гибнут, либо становятся инвалидами.

Группа исследователей, возглавляемая Вячеславом Аранчуком, разработала лазерный датчик LAMBDSIS для обнаружения закопанных мин на расстоянии до 20 метров.

Речь идет о лазерной технологии считывания вибрации почвы, позволяющей обнаруживать скрытые мины. Система установлена на транспортном средстве и формирует прямоугольную матрицу из 34 х 24 лучей, которая позволяет обнаруживать минные поля во время движения со скоростью 16 км/ч. Технология позволяет обнаруживать даже пластиковые мины.

Как это работает. Участок грунта подвергается вибрации, после чего лазерный датчик фиксирует реакцию почвы на воздействие в нескольких точках. В результате получается изображения скрытых в ней металлических и пластиковых предметов.

Технология, разработанная В. Аранчуком, позволит обнаруживать противопехотные и другие мины жителям 70 стран, живущих в условиях постоянных конфликтов, в которых находятся более 110 млн. необезвреженных мин.Источник — Optica