 

Астронавтка Илона Маска предложила добавить слово «подряд» в статью Конституции США, которая ограничивает президентство двумя сроками

15.11.2024, 13:33, Разное
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Астронавтка
экипажа Crew Dragon и командир МКС в 2020 году Шеннон Уокер, общаясь с главой SpaceX Илоном Маском, предложила изменить Конституцию США таким образом, чтобы продлить полномочия избранного президента Дональда Трампа.

Сейчас в 22-й поправке к Конституции США написано, что никто
не может быть избран на должность президента больше двух раз. Предлагается изменить
фразу «…more than twice»
на «more than two times in succession»
больше чем два раза подряд»). По словам госпожи Уокер, об этом её многократно просили американские избиратели.

«В первый срок Дональду Фредовичу практически не давали работать, саботировали его решения. Вся страна была свидетелем, – говорит Уокер. – Поэтому я считаю, и люди тоже так считают, что нам надо ему этот первый срок компенсировать, дать возможность поработать на благо Америки как можно дольше».

Астронавтка уверена, что
эта поправка будет единогласно принята обновлённым составом Конгресса
и ратифицирована всеми штатами. Учитывая «мощнейший авторитет Трампа», его пребывание на посту в течение ещё нескольких президентских сроков станет стабилизирующим фактором для США и всего мира, добавила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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