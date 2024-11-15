 

2ГИС научили выводить маршрут на лобовое стекло и приборную панель машины

15.11.2024, 13:10, Разное
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Приложение 2ГИС стало новатором в России, внедрив функцию проецирования маршрута на лобовое стекло автомобиля (Head-Up Display – HUD) и цифровую приборную панель (Cluster Display) через Apple CarPlay и Android Auto.

Эта инновация не требует дополнительных программ на борту авто: достаточно установить мобильное приложение на телефон и подключить его к информационно-развлекательной системе через Bluetooth или USB-кабель. Благодаря этому управлять автомобилем стало проще и безопаснее.

Для использования этой функции необходимо:

– Запустить 2ГИС через CarPlay на совместимом авто. Карта отобразится на приборной панели;
– Обновить Android Auto и следить за обновлениями SDK, чтобы активировать эту функцию при ее появлении.

HUD проецирует данные на лобовое стекло или специальный прозрачный экран перед водителем. С новым обновлением 2ГИС навигационные подсказки появляются на HUD, позволяя водителям не отвлекаться от дороги, а видеть ключевые маневры перед собой. Это существенно повышает удобство и безопасность вождения.


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