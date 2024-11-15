 

Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг

15.11.2024, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сенатор Айрат Гибатдинов выдвинул идею введения запрета на сверхбронирование билетов на авиарейсах. Обращение об этом он направил министру транспорта Роману Старовойту.

Целью инициативы Гибатдинова является защита прав пассажиров, которые подвергаются нарушению их прав на качественное обслуживание. По его словам, овербукинг свидетельствует о недобросовестности авиаперевозчиков.

Кроме того, сенатор предложил усилить санкции за отказ авиакомпаний в предоставлении услуг перевозки пассажира. В обоснование своей инициативы Гибатдинов сослался на то, что мировая практика показала эффективность регулирования овербукинга на законодательном уровне.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин выступил с предложением легализовать овербукинг в России. Он обосновал это тем, что установление четких правил позволит всем участникам понимать, как действует система овербукинга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / 2ГИС научили выводить маршрут на лобовое стекло и приборную панель машины

15.11 / Мнение: Жизнь по ксиве под защитой ФСБ?

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пыточная тюрьма СБУ на Владимирской 33

15.11 / Церковь сможет самостоятельно вести следственные действия по делам об оскорблении чувств верующих

15.11 / YouTube восстановил работу с операторами связи (но это не правда – в РФ его блокируют)

15.11 / Только по любви – Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым

15.11 / «Ъ»: в России готовят новый закон о работе «белых хакеров»

15.11 / Nature Biomedical Engineering: разработан новый нейронный интерфейс

15.11 / Суд ЕС удовлетворил иск властей Стамбула к России из-за щита, прибитого к вратам Царьграда

15.11 / Андрей Ургант выступил против отправки Ивана в зону боевых действий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика