Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг

Сенатор Айрат Гибатдинов выдвинул идею введения запрета на сверхбронирование билетов на авиарейсах. Обращение об этом он направил министру транспорта Роману Старовойту.

Целью инициативы Гибатдинова является защита прав пассажиров, которые подвергаются нарушению их прав на качественное обслуживание. По его словам, овербукинг свидетельствует о недобросовестности авиаперевозчиков.

Кроме того, сенатор предложил усилить санкции за отказ авиакомпаний в предоставлении услуг перевозки пассажира. В обоснование своей инициативы Гибатдинов сослался на то, что мировая практика показала эффективность регулирования овербукинга на законодательном уровне.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин выступил с предложением легализовать овербукинг в России. Он обосновал это тем, что установление четких правил позволит всем участникам понимать, как действует система овербукинга.