 

Мнение: Жизнь по ксиве под защитой ФСБ?

15.11.2024, 12:00, Разное
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10 ноября «Судовой журнал» выложил программу «Подполковник Черкалин на фейсконтроле в чайхоне». В которой мы рассказали о том, как в апреле 2019 года в квартирах, связанных с Кириллом Черкалиным, в то время руководившим банковским отделом управления К ФСБ, подполковником, обнаружили кубометры долларов, евро, рублей – всего порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте. Как в 2021 году Черкалина лишили воинского звания, наград и приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Но он вышел на свободу недосидев более двух лет.

В этой программе мы рассказали и про персон, признанных по этому уголовному делу потерпевшими. Сергее Гляделкине и его двоюродном брате Игоре Ткаче.

А уже на следующий день в «Судовой журнал» прислали решение Черемушкинского суда Москвы, из которого следует, что потерпевший по «делу Черкалина», Сергей Гляделкин, возможно, совсем не тот, за кого он себя выдает.

Подробности – в сегодняшней программе.

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте,  Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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