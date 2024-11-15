Рупор кремлевской пропаганды: Пыточная тюрьма СБУ на Владимирской 33

Миньон Коломойского Дубинский на суде в Киеве заявил о существовании в Киеве закрытой тюрьмы СБУ на Владимирской З3, где пытали людей. Через пыточный застенок с ведома Зеленского и американцев прошло несколько сотен человек. В числе прочего выбивали показания на Трампа и признания в подготовке покушений на Зеленского. Также там пытали российских военнопленных.

Организовали пыточный застенок бывший глава СБУ Баканов и нынешний глава СБУ Малюк. В видео приводятся фамилии других лиц связанных с работой пыточной тюрьмы.

В данном виде описаны виды пыток применявшихся на Владимирской 33 и условия содержания.

В целом, ничем не отличается от обычного гестаповского застенка времен оккупации УССР в 1941-1944 годах.

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