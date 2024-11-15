 

Рупор кремлевской пропаганды: Пыточная тюрьма СБУ на Владимирской 33

15.11.2024, 11:40, Разное
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Миньон Коломойского Дубинский на суде в Киеве заявил о существовании в Киеве закрытой тюрьмы СБУ на Владимирской З3, где пытали людей. Через пыточный застенок с ведома Зеленского и американцев прошло несколько сотен человек. В числе прочего выбивали показания на Трампа и признания в подготовке покушений на Зеленского. Также там пытали российских военнопленных.

Организовали пыточный застенок бывший глава СБУ Баканов и нынешний глава СБУ Малюк. В видео приводятся фамилии других лиц связанных с работой пыточной тюрьмы.
В данном виде описаны виды пыток применявшихся на Владимирской 33 и условия содержания.
В целом, ничем не отличается от обычного гестаповского застенка времен оккупации УССР в 1941-1944 годах.

Источник: Colonel Cassad


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