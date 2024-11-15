 

Только по любви – Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым

15.11.2024, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сольнике в столице Ольга Бузова представил дуэт с коллегой по реалити-шоу “Дом-2” Олегом Майами. А на финальных аккордах они слились в жарком поцелуе. При этом корреспонденту “Дни.ру” певица призналась, что на его месте мог бы быть сам Филипп Киркоров! Да бывшая звезда “Дома-2” отказала королю российской эстрады.

“Я не захотела, не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось быть самостоятельной, – говорит Бузова. – Хотя для меня узнать, что сам Филипп хочет со мной спеть, было шоком. Я могла, конечно, громко заявить о себе благодаря такой значимой фигуре в шоу-бизнесе. Но для себя решила, что пока сама не добьюсь чего-то, петь с ним не буду и вообще ни о каких громких дуэтах и речи быть не может. Я – артист сольного жанра. Но я и собственница – свое никому не отдам”.

Хотя периодически дуэты в жизни Бузовой все-таки случаются. “Но они основаны только на любви! – божится Оля. – Мне может просто понравиться голос у человека, и захочу с ним спеть. Так вышло с Лешей Свиком, которому я написала в социальных сетях, потому что мне понравился голос с першением в горле. Я просто тащилась от него!”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Мнение: Жизнь по ксиве под защитой ФСБ?

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Пыточная тюрьма СБУ на Владимирской 33

15.11 / Церковь сможет самостоятельно вести следственные действия по делам об оскорблении чувств верующих

15.11 / YouTube восстановил работу с операторами связи (но это не правда – в РФ его блокируют)

15.11 / «Ъ»: в России готовят новый закон о работе «белых хакеров»

15.11 / Nature Biomedical Engineering: разработан новый нейронный интерфейс

15.11 / Суд ЕС удовлетворил иск властей Стамбула к России из-за щита, прибитого к вратам Царьграда

15.11 / Андрей Ургант выступил против отправки Ивана в зону боевых действий

15.11 / Мнение «аналитика»: О закулисных сделках… Украину кидают, и кто же Трампу всех милей?

15.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Подняли выплаты за ранения повлекшие инвалидность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика