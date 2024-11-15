Nature Biomedical Engineering: разработан новый нейронный интерфейс

Исследователи из Университета Райса и Техасского университета создали прорыв в терапии повреждений мозга, разработав эндоцистернальный интерфейс. ECI обеспечивает доступ к структурам мозга и спинного мозга через спинномозговую жидкость, сводя к минимуму инвазивность.

В отличие от традиционных методов, требующих сложных операций на черепе, ECI использует спинномозговую жидкость в качестве проводника. Миниатюрный катетер вводится через небольшое отверстие в нижней части спины, позволяя устанавливать электроды в различные области мозга и спинного мозга.

Команда исследователей протестировала ECI на овцах, используя магнитно-резонансную томографию для навигации в эндоцистернальном пространстве. Эксперименты подтвердили успешную доставку электродов и получение нейрофизиологических данных, в том числе записи электрофизиологических сигналов, таких как активация мышц и потенциалы спинного мозга.

Безопасность устройства доказана 30-дневной хронической имплантацией, которая не показала серьезного повреждения тканей. ECI предлагает преимущества по сравнению с эндоваскулярными нейронными интерфейсами, не требуя антитромботических препаратов, повышая доступность к нервной системе и снижая хирургические риски.