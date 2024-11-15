Суд ЕС удовлетворил иск властей Стамбула к России из-за щита, прибитого к вратам Царьграда

Европейский суд удовлетворил иск муниципальных властей Стамбула к Российской Федерации из-за повреждения городского имущества в 907 году.

Российская сторона признана виновной в нанесении ущерба воротам Константинополя (ныне Стамбула), к которым по приказу князя Олега 1117 лет назад прибили щит.

Согласно решению суда, Москва обязана выплатить компенсацию за причинённый ущерб, которая включает в себя не только стоимость самого щита, но и проценты, накопившиеся за прошедшие столетия. При этом сумма штрафа значительно увеличилась благодаря корректировке валютных курсов и инфляции, достигнув $324 млн.

Щит князя Олега появился на вратах Царьграда (так называли Константинополь русские князья) в знак победы над византийцами. Однако турецкая сторона настаивает на том, что «акт вандализма» был совершён в нарушение закона и без согласия местных властей.

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