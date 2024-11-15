 

Мнение «аналитика»: О YouTube… Что на самом деле происходит?

15.11.2024, 5:45, Разное
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Шороху наделала #новость, что после встречи режиссёра Карена Шахназарова с президентом Владимиром Путиным в России чудесным образом перестал замедляться «вражеский» YouTube. Что дико огорчило владельцев RuTube, только что поймавших удачу за хвост. Казалось бы…

Но только никому из тех, кто бросился зубоскалить, что для перезапуска западного видеохостинга хватило одного президентского кивка… не хватило времени проверить.

А ра самом деле YouTube как тормозил, так и тормозит. Хоть с компа, хоть с планшета на iOS, хоть со смартфона на Android. Москва, если что.

То есть, либо МТС/МГТС так тормозит с выполнением президентских указаний, либо… дали «глоток свободы» ровно на то время, чтобы непритязательные ЛОМы успели про это написать.

Ну и как вам пятиминутка демократии в России?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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