Рупор кремлевской пропаганды: По скрытию комментариев в Живом Журнале

Есть мнение, что проблема с произвольным скрытием комментариев в Живом Журнале связана с тем, что к модерированию комментариев возможно без лишнего шума подключили нейросеть, которая скрывает "негативные комментарии" в рамках выданных ей настроек и фильтров. Проблема не в настройках у отдельных пользователей – проблема именно в каких-то скрытых и неанонсированных изменениях системы глобальной модерации Живого Журнала. Судя по ответам из поддержки насчет того, что изъясняйтесь корректнее и тогда не будут скрываться комментарии, проблема в фильтрах "корректности" у машины. Слабо представляю, чтобы ЖЖ с его текущей аудиторией озаботился бы наемом кучи модераторов для ручного сокрытия комментариев, причем зачастую абсолютно невинных.

Уж больно похожа ситуация на работу нейросетевого бота у меня в телеге, который модерирует комментарии в рамках выданных настроек, при этом периодически цепляет случайных людей и совершенно невинные комментарии. И потом смотришь и не можешь понять – а зачем бот удалил тот или иной комментарий. В 2022 году он особенно грешил этим, потом нейросеть обучилась и сейчас такое встречается реже, но все равно встречается и продолжает удалять случайных людей, которые вообще ничего не нарушали (некоторые читатели ЖЖ знают об этом, так как после таких левых банов восстанавливал им доступ и вносил в белый список, чтобы бот их не трогал) Собственно, этим живой модератор и отличается от машинного. У живого модератора как правило достаточно легко понять кого и за что, а вот у машина зачастую просто не понимает контекст (со временем обучатся, но на текущем этапе нейросети еще уступают человеку).

Если мое предположение верно, то в текущем виде такая система модерации приведет к дальнейшему оттоку аудитории с Живого Журнала. Люди посмотрят, как их комментарии скрывают и пойдут на другие площадки. Лично у меня совершенно нет времени вручную открывать комментарии читателей, которые скрываются таким образом, да и модератор в таком режиме вряд ли долго продержится.

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