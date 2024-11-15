Рупор кремлевской пропаганды: Эшелон САУ M-1989
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В сети появились фотографии, где как утверждается, северокорейские 170мм САУ M-1989 едут на фронт.
Главный плюс – высокая дальность стрельбы (заявлено до 60км).
Главный вопрос – реальная точность таких орудий и возможность их включения в разведывательно-ударный комплекс.
Стоит отметить, что на текущий момент нет никаких фото или видео свидетельств присутствия северных корейцев и северокорейской техники на фронте.
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Источник: Colonel Cassad
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