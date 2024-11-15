 

Рупор кремлевской пропаганды: Эшелон САУ M-1989

15.11.2024, 3:25, Разное
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В сети появились фотографии, где как утверждается, северокорейские 170мм САУ M-1989 едут на фронт.
Главный плюс – высокая дальность стрельбы (заявлено до 60км).
Главный вопрос – реальная точность таких орудий и возможность их включения в разведывательно-ударный комплекс.

Стоит отметить, что на текущий момент нет никаких фото или видео свидетельств присутствия северных корейцев и северокорейской техники на фронте.

Источник: Colonel Cassad


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