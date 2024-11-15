 

Рупор кремлевской пропаганды: Скрытые комментарии

15.11.2024, 1:45, Разное
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У нкоторых комментаторов возникла странная проблема.
Они пишут комментарии, но они публикуются в скрытом режиме, в результате чего их вижу только я и тот человек, которых их написал. Чтобы их публиковать, мне надо прожимать их открыть вручную.
Так обычно бывает, если включен режим сокрытия оскорбительных или подозрительных комментариев. У меня режим сокрытия в настройках отключен. И настройки безопасности в ЖЖ не менялись.
Почему он начал применяться ЖЖ к комментаторам блога – пока не выяснил.
В комментариях писали, что тем, у кого есть такая проблема надо обратиться в поддержку ЖЖ и там вроде что-то делают для ее устранения.

Кто сталкивалася с такой проблемой при написании комментариев в блоге – напишите в комментах. Нужно понять масштаб проблемы.
Если кто-то из админов ЖЖ прочитает, помогите комментаторам с проблемой.

Источник: Colonel Cassad


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