Мнение: Может ли уборщица купить квартиру в России?

Уборка-то, оказывается, опасное дело — за полгода работы можно чуть ли не инвалидом стать. Гипертония, артрит, экзема, цистит, отит… Я-то, грешным делом, думал, что уборка — это что-то вроде фитнеса, полезное дело как для душевного, так и для физического здоровья. В обсуждении, однако, мне открыли глаза на реальное положение дел. Вот несколько реплик из диалога (ссылка):

— Может ли гипотетическая уборщица купить квартиру в России?

— Может, разумеется, так как уборщицы выше среднего зарабатывают. Уборка квартиры в Петербурге занимает полдня, на неё платят примерно 5 тысяч рублей. Две квартиры в день — червонец. График у хорошей уборщицы забит полностью.

— Отлично, но есть нюанс. Полгода такой работы, и здоровье в хлам, придётся выложить все заработанные деньги на лекарства. Флексатрон, знаете ли, дорогое удовольствие. Ну и гипертонию лечить тоже недёшево, заодно с экземой. Если же речь идёт об уборке подъездов, смело прибавляйте к этому списку цистит и отит. Не исключено, что придётся приобретать квартиру два на два, на Перепечинском или где там ещё открытые захоронения.

— Поясните, пожалуйста, как именно уборка в квартире убивает здоровье? Что конкретно опасно? Швабра? Пылесос? Тряпка? Раскладывание мусора? Глажка рубашек?

— Постоянная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, постоянная работа внаклон (артрит, гипертония, в итоге). Уборщицы, в основном, не 20-летние девы, а женщины гораздо более старшего возраста. Постоянная работа с пылью, при глажке — пар от утюга, для здоровья тоже не полезный (аллергия, экзема, проблемы с лёгкими). И работа ежедневно, почти без выходных, как минимум по 8 часов. Вы действительно думаете, что для качественной уборки достаточно пылесоса и швабры? Ну и как шваброй промыть углы, плинтуса? Кухню тоже шваброй моете? Если ковёр дорогой и качественный, его вручную убирают, с помощью специальных средств. А зимой ещё и на снегу выхлопывают. Да и пылесос после использования нужно протирать, изнутри и снаружи, чтоб он не забился пылью, это тоже времени требует. Если, конечно, делать всё тяп-ляп, можно и за полчаса трёхкомнатную убрать, шваброй да пылесосом. И утюгом слегка пройтись по рубашке. И прямо сразу в шкаф её повесить, чтоб время не терять. Но второй-то раз от услуг такой уборщицы откажутся. Зачем платить за халтуру?

— Страшно представить, как остальные люди живут и работают. По вашей логике все поголовно должны помереть через пару лет после начала работы. Пару лет назад полы у нас мыла женщина, лет сорока. У неё три объекта, зарплата на тот момент была как у меня, главного специалиста. Была еще бабулька, ходила с палочкой. Говорила, что врач рекомендовал двигаться, вот она и пошла полы мыть. Так что не волнуйтесь. Те, кто сидит в офисе, рискуют больше: сердечно-сосудистые, тромбоз, мышцы ослабевают. Те, кто двигается, живут дольше.

— Заработать квартиру уборщица может без проблем. Полтора-два года работы в столице, и квартира в регионе заработана, только придется по-настоящему работать.

— Уборщица, получающая 5 тысяч, из местных будет? А если приезжая и работает на клининговую компанию, сколько ей чистыми остается? Одно скажу – уборщица-одиночка, работающая в основном цехе уранового производства, никогда не осилит даже местную ипотеку, ну и до пенсии в современных условиях не доживёт.

— Бабулька с палочкой пошла мыть полы, чтоб двигаться? Тогда надо в парке гулять, а не полы намывать. И, например, мыть полы в аптеке всё же легче, чем на постоянной основе делать уборку в квартирах или подъездах, тут как раз можно и шваброй. А профессиональные заболевания существуют, их довольно много. Они есть и у шахтёров, и у грузчиков, и у офисных работников. Отсутствие движения так же вредно, как и постоянные нагрузки. И работа без выходных тоже вредна. Кроме того, движение полезно на свежем воздухе. Полезно работать на своём дачном участке, но не виснуть на лопате от зари до зари. Полезно также делать гимнастику, а не заменять её уборкой. Уборка — не фитнес.

— Тётя Маня, которая в школе села Кукуево раз в неделю моет единственный коридор грязной тряпкой, на квартиру заработать не может. А вот сотрудники клининговых компаний с зарплатами от 100 тысяч вполне могут.

— Работа уборщицы неплохо оплачивается, и не настолько опасна для здоровья, как вам кажется. Работала, поэтому знаю. Если в организации, за три копейки, то значит, ты приходишь, не спеша вразвалочку моешь свою территорию за 2-3 часа. И всё, активная работа закончена. Просто сидишь и охраняешь, вдруг кто где чего прольет, нужно будет убрать. Такая работа невыгодная и низкооплачиваемая. Гораздо интереснее, когда пришла, выполнила свой объем и ушла. Обычно на одну зарплату пару часов работы. Устроиться в 2-3 места и всё, хорошая такая зарплата за рабочий день выходит. Плюс постоянно разовые подработки предлагают, если в этой сфере крутишься. Такие места нарасхват, желающих работать много. Но непрестижно уборщицей работать. Пока какой-нибудь офис убираешь, смотрят на тебя, как на второй сорт. Зато как подумаешь — и что выпендриваетесь, козявки. У меня такая же вышка, как у вас, да и с зарплатой вертела я вас всех. Хожу, не клята, не мята, никому ничего не должна, помыла и давай, до свиданья.

— Заработать на квартиру уборщица может. Уборщица зарабатывает по 8 тысяч в день, что при одном выходном в неделю даёт 180-200 в месяц без проблем. При скромных расходах можно накопить на квартиру за 3 года без ипотеки. Но есть и подводные камни, без них никак.

— Уборщиц, работающих на себя, не на агентство — масса. С одним выходным в неделю, работая по полдня, уборщица зарабатывает 120 тысяч в месяц, 1,4 млн рублей в год. Половины этой суммы хватит на первый взнос по ипотеке на квартиру в регионе. А уж если цель заработать побыстрее, то пару-тройку лет можно и поинтенсивнее работать, брать по 2 клиента в некоторые дни. Мы пользуемся услугой приходящей уборщицы уже лет 15. Их сменилось несколько. Каждая работает частным образом. Естественно, находим человека исключительно по рекомендации.

— В ваших расчетах отсутствуют отпуска, время болезни, время для закупки инвентаря, транспортные расходы (время и деньги). Вы серьёзно считаете, что таких уборщиц целая армия? А что, теперь для заключения ипотечного договора не нужны документы о доходах? И где ваши уборщицы их получают (вы же в чёрную платите)? Без договора риск всегда повышенный, в любом вопросе.

— С учетом проживания в Москве сколько в год реально уборщица-москвичка (редкость) сможет отложить? 500 тысяч рублей? Средняя ипотека в Москве на двушку (эконом) на двадцать лет? Или по умолчанию ипотека в маленьком провинциальном городке? А зачем она ей — квартира под 40 лет, ни семьи, ни работы…

— С учетом проживания в Москве уборщица-москвичка (не редкость, у меня из четырёх уборщиц трое москвичками были) сможет отложить больше 50% от заработанного. Если она живет в своей квартире (москвичка), то с комфортом. Если не москвичка, то хостел, например, или съем квартиры/комнаты вскладчину с такими же “понаехами”. Если вам нужен непременно расчет по Москве, то, зарабатывая 1,6 млн рублей в год и тратя тысяч 50 в месяц (что на самом деле много, если действительно экономить), в год можно откладывать по миллиону, за два года накопив на хороший первый взнос по ипотеке в студии пределах Новой Москвы. Дальше уже можно начинать жить в своей студии либо остаться на коллективном съеме и сдавать студию, чтобы быстрее ипотеку отдать. Через несколько лет студия продается и берется ипотека уже на однушку или двушку. В случае знакомства и выхода замуж за такого же не боящегося трудиться мужика задача упрощается в разы. Но, как видим, даже одинокая упорная уборщица может взять ипотеку и обеспечить себя жильем. Что я и наблюдал на конкретных примерах, собственно.

— Знаю женщин, которые работают в таком режиме годами, возраст 30-50+. Подводных камней два. Первый — найти нормальных клиентов. Лучше всего работают те, кто работает с 4-5 постоянными клиентами, убирая одни и те же дома по графику. Второй — нет соцпакета. По сути человек “безработный”, и любой перелом ноги создаёт огромные проблемы. Работать не можешь, и как следствие нет заработка.

— Вы похоже живете ограниченным московским мирком. В стране миллионы уборщиц, и если даже одна тысяча московских и петербуржских (что маловероятно) возьмет ипотеку — это доли процента. Из этого не следует, что профессия уборщицы обеспечивает в России достойную жизнь.

Комментировать диалог не буду, и так всё понятно. А в качестве завершения поста процитирую известный фрагмент из книги профессора Макгонигал о пользе стресса:

Для изучения влияния убеждений на здоровье и массу тела Крам привлекла горничных из семи американских отелей. Работа горничной достаточно тяжела физически, на нее расходуется более 300 ккал/час. По физическим нагрузкам ее можно приравнять к поднятию тяжестей, аквааэробике или ходьбе со скоростью около 6 км/ч. Для сравнения: на работу в офисе (сидение на встречах и работу за компьютером) тратится всего лишь около 100 ккал/час. Тем не менее две трети из горничных, с которыми работала Крам, считали, что их образ жизни недостаточно активен, а одна треть – что его вообще нельзя назвать активным. Их физическое состояние отражало эти убеждения: уровень артериального давления, отношение объема талии к объему бедер и масса тела соответствовали показателям людей, ведущих сидячий образ жизни.

Крам создала постер, объясняющий, почему работу горничной можно приравнять к занятиям фитнесом. Переворачивание матрасов, подбирание полотенец с пола, толкание тяжелых тележек, уборка при помощи пылесоса – все эти действия требуют силы и выносливости. На постере был показан даже расход калорий при каждом из этих видов деятельности: к примеру, женщина весом 64 кг тратит на чистку ванной в течение 15 минут 60 ккал. В четырёх из семи отелей Крам устроила для горничных пятнадцатиминутную презентацию, где познакомила их с этой информацией. Кроме того, она повесила копии своего постера на английском и испанском языках на досках объявлений в комнатах отдыха горничных. Она рассказала им, что их физическая активность соответствует рекомендациям врачей или даже превосходит их, и они должны видеть преимущества такого образа жизни для своего здоровья. Горничные из трёх оставшихся отелей были контрольной группой. Они получили информацию о том, что физическая активность является очень важной составляющей здорового образа жизни, но им не говорили о том, что их работу можно считать физическими упражнениями.

Через четыре недели Крам проверила состояние горничных. У тех, кому сообщили, что их работа приравнивается к физическим упражнениям, масса тела и доля жировой ткани в организме уменьшились, давление понизилось, и они даже сообщили о том, что их работа стала им больше нравиться. Их образ жизни никак не изменился. Изменилось только их восприятие себя. У горничных из контрольной группы никаких перемен не наблюдалось. Итак, значит ли это, что если вы скажете себе, что просмотр телевизора сжигает калории, то похудеете? Увы, нет. То, что сообщала горничным Крам, было правдой. Женщины действительно вели активный образ жизни. Просто они не смотрели на свою работу под таким углом, а, напротив, считали, что она вредна для здоровья.

Крам выдвинула гипотезу, согласно которой при наличии двух возможных результатов – в данном случае улучшения здоровья благодаря физическим упражнениям или его ухудшения из-за тяжелого труда – более вероятен тот, который соответствует ожиданиям человека. Она заключила, что восприятие горничными своей работы как полезных для здоровья упражнений изменило её влияние на их организм. Иными словами, вы получаете то, чего ожидаете.