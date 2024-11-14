Рупор кремлевской пропаганды: Учения по отключению от интернета

Учения по отключению от интернета

В декабре 2024 года в России пройдут учения по отключению российского сегмента интернета от глобальной сети. Причины очевидны – в случае полноценной войны с НАТО, всю сетевую инфраструктуру России связанную с западной частью глобальной сети постараются обрушить в кратчайшие сроки. Поэтому в условиях горячей войны с Западом, нам придется существовать в рамках своего сегмента. Проверка таких сценариев – насущная необходимость, даже без ссылок на необходимость проверять устойчивость нашего сегмента интернета перед лицом идущих кибератак на нашу сетевую инфраструктуру.

Остается лишь пожелать, чтобы учения прошли успешно и в процессе не обвалили необходимые людям сервисы, в том числе и те, которые используются в интересах действий наших войск на Украине.

Стоит также отметить, что в режиме полного отключения подавляющего большинства населения от глобальной сети живет КНДР.

У нас (если не рассматривать сценарии прямой войны с США и НАТО) от глобальной сети отключаться не собираются и скорее ориентируются на китайский опыт, который имеет богатый опыт регулирования доступа к сети для своих граждан и отсечению от доступа к китайскому сегменту нежелательных сервисов, организаций и лиц.

PS. Кстати. По ограничению доступа к Ютубу. Как и ожидалось. он работает – ВК Видео и Рутуб набирают новых авторов и аудиторию, а вот Ютуб в РФ после начала "деградации". Число авторов контента с начала "деградации" сократилось на 34%, а общий объем контента на 22%. Собственно, все понимают, что можно включить VPN, но многим просто лень.

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