Мнение: Как Россия обгоняет Запад, или рост ВВП задним числом

1. Россия по размеру экономики обогнала Японию и занимает сейчас четвёртое место в мире – теперь уже не только по данным Всемирного банка (ВБ), которые мы ранее с вами обсуждали (ссылка), но и по недавно обновлённым данным Международного валютного фонда. В МВФ наконец-то признали, что реальный размер российской экономики на четверть выше, чем считалось ранее (ссылка)



ВВП России в текущем году составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности, что позволяет стране обогнать Японию с 3,38% и занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности (ППС). Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП. Первую тройку рейтинга по этому показателю занимают КНР, США и Индия. <…>

Фонд пересчитал доли в мировой экономике по итогам нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Наиболее значительный пересмотр — плюс 0,7 п. п. по сравнению с предыдущим раундом ICP — получили Индия и Россия. Ранее долю последней в мировом ВВП в текущем году оценивали в 2,9%.

Простите за узнаваемые интонации, но слова из песни не выкинешь — растёт и благосостояние простых россиян. Если ВБ ставит Россию на 48-е место в мире по ВВП (ППС) на душу населения, то МВФ располагает нас уже на 43-й строчке. Средний россиянин, по мнению МВФ, вырабатывает за год 47’299 долларов ВВП (ППС).

Это приблизительно уровень Португалии, Польши и Японии, таким образом на Западе фиксируют, что Россия уже оправилась от последствий социалистического эксперимента и вернулась на уровень официально признанных развитых стран, пусть и не самых богатых из них.

2. Впрочем, есть основания полагать, что если честно пересчитать данные по России, выяснится, что на самом деле мы Португалию с Японией давно уже обошли.

В полной мере признавать быстрое и успешное развитие России при Путине западные экономические институты не хотят (или не могут из-за давления со стороны западных властей), иначе система Западной пропаганды пошатнётся.

Genby указывает, что западные организации стабильно занижают текущие данные по России, но потом, когда данные становятся историей, признают их задним числом. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):



Вышел октябрьский доклад МВФ 2024, в котором МВФ признала, что российская экономика находится на 4-м месте в мире по ВВП по ППС. Оказывается, она на это место вышла в 2021, обогнав Японию и Германию, потом опять немного уступила Японии, но снова её обогнала в прошлом 2023 году.

Теперь на долгое время в нашей весовой группе Индонезия, Бразилия, Германия, Япония, Россия. Мы лидеры. Группа Китая, США и Индии для нас вне досягаемости. Что самое приятное, никто не обещает нас догнать до 2029. Впрочем, до этого года только растущая Индонезия обгонит Бразилию.

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В свеженьком этого года фактбуке [книге фактов ЦРУ] прибавили [России] сразу 1,7 триллиона долларов ВВП [который в итоге оценили в 5,8 триллиона]. <…>

Это я к чему? К тому, что про Россию всё время мухлюют с цифрами. То они говорят, что ВВП России не растёт годами. А потом задним числом прибавляют триллионы к нашему ВВП. Особенно грешат этим МВФ и Всемирный банк. На фактбуках ЦРУ это видно наглядно, архивы они не трогают, отсюда и рывки, после рывков ВВП России опять стоит на месте.

Вот так стоит на месте и стоит, а потом выясняется, что ВВП России вырос в 9,4 раз с 1999 года. Это самый большой рост ВВП в мире, Китай со своим небывалым ростом в 6,5 раз с 4,8 до 31,2 триллионов, нервно курит в сторонке.

Россия за последние 5 лет прыгнула с 2020 года с 100 на 63 место по ВВП (ППС) [на душу населения, показатель вырос] с 12’842 долларов до 39’800, в 3 раза с лишним.

Что случилось то? С 100-го места вдруг на 63 передвинули. Каждому россиянину по 11’800 долларов подарили. Откуда такие щедроты?

3. Немецко-финский предприниматель-айтишник, являющийся также одним из топовых игроков в Колл оф Дьюти, полагает, что Россия сможет войти в тройку крупнейших экономик мира, а США и Германия будут плестись где-то позади (ссылка):

В тройку крупнейших экономик мира войдут Китай, Индия и Россия. Соответствующий прогноз на странице в социальной сети X опубликовал предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

По его словам, Германия может побороться с США за четвертое место. Однако, как предупредил бизнесмен, ФРГ преуспеет в этом только в том случае, «если не опоздает на поезд, идущий на Восток».

Ранее Шмитц заявил, что США, Украина и НАТО проиграют в конфликте с Россией. Более того, он уверен, что Европейскому союзу сейчас не терпится поскорее «выбраться из этой передряги».

Кроме того, Шмитц заявлял, что превращение доллара в оружие стало самой серьезной ошибкой Вашингтона. Предприниматель убежден, что из-за глобальной дедолларизации американский долг окажется «экономической Хиросимой».

Боюсь расстроить немца, но я не вижу у современной Германии возможностей для борьбы. В Германии плохо буквально всё, начиная от качества рабочей силы и заканчивая доступом к ресурсам. Если бы Германия была корпорацией, стоило бы ставить скорее на банкротство, нежели на бурный рост.