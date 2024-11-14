 

Рупор кремлевской пропаганды: В Москве приостановил работу “музей ГУЛАГа”

14.11.2024, 19:10, Разное
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Музей истории ГУЛАГа приостановил работу

Музей временно закроется на неопределенный срок из-за найденных нарушений пожарной безопасности

С 14 ноября Музей истории ГУЛАГа в Москве временно прекратит работу, сообщается на сайте учреждения.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены» — так в музее объяснили причину закрытия.

Посетители, купившие билеты, могут вернуть их в любое время. Срок приостановки работы не уточняется.

Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, расположенное в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Он был основан в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.

Музей основал Антон Антонов-Овсеенко — историк, публицист и общественный деятель, сын революционера Владимира Антонова-Овсеенко. Мать Антонова-Овсеенко была арестована в 1929 году и покончила жизнь самоубийством в 1936-м; отца расстреляли в 1938-м. Сам основатель музея был арестован в 1940-м (ему тогда было 20 лет). В тюрьмах и лагерях он провел в общей сложности около 13 лет. В 1956–1957 годах отец и сын Антоновы-Овсеенко были реабилитированы. Антон Антонов-Овсеенко был сначала директором музея, потом его почетным президентом. Умер в 2013 году.

В музее собраны документы, письма, личные вещи, воспоминания бывших заключенных ГУЛАГа, предметы с мест расположения лагерей. Экспозиция охватывает период формирования системы лагерей в СССР с 1918 года по окончание времени террора в 1956 году с акцентом влияния ГУЛАГа на судьбы людей.

https://vott.ru/entry/643655 – цинк

Придет время и эту помойку прикроют уже на постоянке. Вместе с Ельцин-Центром.
Подробнее про это кубло вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/5234073.html

Источник: Colonel Cassad


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