The Verge: гаджет Zefiro позволяет превратить смартфон во флейту

Итальянский стартап Artinoise представил гаджет Zefiro для смартфонов. USB-аксессуар имитирует игру на флейте, позволяя пользователям превратить свои мобильные устройства в музыкальные инструменты.

На краудфандинговой платформе Kickstarter Zefiro доступен по сниженной цене в €22 (около 2,3 тыс. рублей по курсу на 14 ноября). В розничной продаже после завершения кампании его стоимость составит €42 (около 4,4 тыс. рублей).

Zefiro упрощает игру на флейте, сохраняя ключевые функции, такие как выступы и датчики давления воздуха. С помощью специального мобильного приложения пользователи могут выбирать различные инструменты, настраивать параметры и делиться своими композициями.

Кроме того, Zefiro может выступать в качестве недорогого духового MIDI-контроллера, что делает его доступным для любителей и музыкантов с ограниченным бюджетом.