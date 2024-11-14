 

KP.RU: Сергей Жуков заработает на новогодних корпоративах полмиллиарда рублей

14.11.2024, 19:00, Разное
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Российские знаменитости утроили заработок на выступлениях во время предстоящих празднеств. Сергей Жуков с группой “Руки Вверх!” пополнил список рекордсменов, увеличив гонорар за концерт с 15,8 до 21 млн рублей. По словам промоутера Сергея Лаврова, у певца на декабрь—январь запланировано 20 выступлений.

Российские знаменитости утроили заработок на выступлениях во время предстоящих празднеств. Сергей Жуков с группой “Руки Вверх!” пополнил список рекордсменов, увеличив гонорар за концерт с 15,8 до 21 млн рублей. По словам промоутера Сергея Лаврова, у певца на декабрь—январь запланировано 20 выступлений.

Гонорары других артистов также возросли:

– Лолита — с 3 до 6 млн рублей;
– Анна Асти — 15 млн рублей;
– Наташа Королева — 10 млн рублей;
– Шура — 3-3,5 млн рублей;
– Прохор Шаляпин — неожиданно стал востребованным, и гонорары за его участие достигают 3 млн рублей.

Упал спрос на выступления ГлюкoZы, МакSим и Мари Краймбрери из-за ее непрофессионального менеджера.

Промоутер отметил, что гонорары главных артистов перед Новым годом могут взлететь до 12 млн рублей. Среди них выделяются Григорий Лепс, SHAMAN, Полина Гагарина и другие звезды.


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