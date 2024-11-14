 

Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал

14.11.2024, 18:55, Новости дня
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На юбилейном концерте Игоря Крутого появились многие затаившиеся артисты. Перед публикой выступил не только покинувший сцену Валерий Леонтьев, также народ удивила Лолита Милявская. Певица до сих пор переживает многочисленные отмены, но на мероприятии исполнительница перепела Пугачеву. Правда, после этого нарвалась на скандал в Сети.

Зрители не оценили души прекрасные порывы и хит “Любовь, похожая на сон” в новом исполнении. Начали появляться комментарии, которые осудили поступок Милявской. Ей припомнили все грехи, в том числе ее участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Стоит отметить, что пользователи разделились на два фронта. Некоторым все же понравилось исполнение артистки. Они написали, что Пугачева может продолжать отдыхать за рубежом, в России ей нашлась достойная замена. Другие заявили, что Лолите до Пугачевой очень далеко. Кстати, песня “Любовь, похожая на сон” была выбрана Лолитой не случайно, ведь музыку к ней написал юбиляр Игорь Крутой.

Недавно артистка жаловалась на инцидент в Ярославле. Она рассказала, что ее “встретили 50 лбов”, чтобы сорвать концерт. При этом координатор “Русской общины Ярославля” Павел Омельницкий в соцсетях сообщества заявил, что так певицу теперь будут встречать в каждом городе. Причиной такого отношения называют всю ту же злосчастную “голую вечеринку”.


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