Мнение «аналитика»: О русском военном корабле… На***й идёт Украина, а не он?

Как принято говорить в этих ваших энторнетах, Украину снова провели. Или, если угодно, Украине снова поводили. По губам, да. В том смысле, что по губам текло, да в рот не попало. Хотя тот был разинут широко.

Главное, что устроили всю эту подляну и зраду — европейцы. Те самые, да…

Апелляционный суд #ЕС отказал Украине в регистрации торговой марки «Русский военный корабль, иди на***й».

ГПСУ хотела зарегистрировать в ЕС торговую марку с названием «Русский военный корабль иди на ***й» и в дополнение — «Russian warship, go f***k yourself». Однако Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) 1 декабря 2023 года отказало в регистрации, а суд это решение поддержал. Его аргументировали тем, что обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака, так как потребитель будет воспринимать его, как политическое послание, а не указание на происхождение товаров или услуг.

Ну и в дополнение к этому стержневому мифу современной нам Украины ещё пара уточняющих вопросов.

А ничего, что все 87 украинских пограничников из тех 13-ти, что «героически погибли» на о. Змеиный, героически сдались в тёплый русский плен и впоследствии были возвращены на историческую родину в целости и сохранности, здоровыми и откормленными?

И ничего, что трое из них впоследствии судились за «авторство» героической фразы?

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