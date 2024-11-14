Народную мудрость «Не жили богато – нечего и начинать» запишут в Конституцию

Министерство юстиции приступило к подготовке очередной

поправки в основной закон Российской Федерации – в новый раздел войдут благочестивые пословицы русского

народа.

В настоящий момент Конституция состоит из преамбулы и двух

разделов. Первый включает все девять глав основного закона, а во втором

описываются переходные и заключительные положения. Третий раздел – «Корпус народной

мудрости» – будет самым большим по объёму. Авторы поправки считают, что

его появление приведёт Конституцию в соответствие с гимном России,

принятым 8 декабря 2000 года.

«Исполняя гимн, мы стоя поём «Предками данная мудрость

народная нас к торжеству коммунизма ведёт». Большинство людей не задумываются о

том, что эта мудрость никак не кодифицирована. Она передаётся из уст в уста,

часто с искажениями и недопустимыми изъятиями, может допускать двойные

толкования. Пора это исправить», – заявил председатель Конституционного суда

Валерий Зорькин.

Пока в проект корпуса народной мудрости включены только две

пословицы. Первая из них – «Не жили богато – нечего и начинать», она обязывает

граждан РФ стремиться к скромности и нестяжательству, смиренно и достойно принимать

изменения в благосостоянии. Вторая – «Где родился – там и пригодился»,

предписывает воздерживаться от эмиграции за границу и переезда в Москву. Однако

всего в разделе будет около двухсот нравоучительных пословиц.

Сбор предложений для поправки в Конституцию будет

продолжаться до конца апреля 2025 года. Голосование же состоится в июле.

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