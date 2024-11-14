 

Народную мудрость «Не жили богато – нечего и начинать» запишут в Конституцию

14.11.2024, 17:33, Разное
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Министерство юстиции приступило к подготовке очередной
поправки в основной закон Российской Федерации – в новый раздел войдут благочестивые пословицы русского
народа.

В настоящий момент Конституция состоит из преамбулы и двух
разделов. Первый включает все девять глав основного закона, а во втором
описываются переходные и заключительные положения. Третий раздел – «Корпус народной
мудрости» – будет самым большим по объёму. Авторы поправки считают, что
его появление приведёт Конституцию в соответствие с гимном России,
принятым 8 декабря 2000 года.

«Исполняя гимн, мы стоя поём «Предками данная мудрость
народная нас к торжеству коммунизма ведёт». Большинство людей не задумываются о
том, что эта мудрость никак не кодифицирована. Она передаётся из уст в уста,
часто с искажениями и недопустимыми изъятиями, может допускать двойные
толкования. Пора это исправить», – заявил председатель Конституционного суда
Валерий Зорькин.

Пока в проект корпуса народной мудрости включены только две
пословицы. Первая из них – «Не жили богато – нечего и начинать», она обязывает
граждан РФ стремиться к скромности и нестяжательству, смиренно и достойно принимать
изменения в благосостоянии. Вторая – «Где родился – там и пригодился»,
предписывает воздерживаться от эмиграции за границу и переезда в Москву. Однако
всего в разделе будет около двухсот нравоучительных пословиц.

Сбор предложений для поправки в Конституцию будет
продолжаться до конца апреля 2025 года. Голосование же состоится в июле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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