 

В Android появится терминал для запуска ПО для Linux

14.11.2024, 17:20, Разное
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Google сделала приятный сюрприз пользователям Android 15 QPR2 Beta 1, внедрив терминал, позволяющий запускать приложения для Linux на мобильных устройствах.

Эта новая возможность, ориентированная на опытных пользователей и разработчиков, расширяет функциональность Android и делает ее еще более привлекательной платформой. Чтобы активировать терминал, достаточно зайти в “Настройки”, выбрать “Система”, затем “Параметры для разработчиков” и включить “Среду разработки Linux”.

В настоящее время терминал доступен лишь в качестве бета-версии, поэтому не исключены сбои при его загрузке. Внедрение терминала демонстрирует намерение Google сделать Android более эффективной и продуктивной рабочей средой. Кроме того, оно может укрепить связь между Android и Google.

Пока что известно, что терминал функционирует на устройствах Pixel. Информация о совместимости с другими смартфонами на Android пока отсутствует.


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