В Android появится терминал для запуска ПО для Linux

Google сделала приятный сюрприз пользователям Android 15 QPR2 Beta 1, внедрив терминал, позволяющий запускать приложения для Linux на мобильных устройствах.

Эта новая возможность, ориентированная на опытных пользователей и разработчиков, расширяет функциональность Android и делает ее еще более привлекательной платформой. Чтобы активировать терминал, достаточно зайти в “Настройки”, выбрать “Система”, затем “Параметры для разработчиков” и включить “Среду разработки Linux”.

В настоящее время терминал доступен лишь в качестве бета-версии, поэтому не исключены сбои при его загрузке. Внедрение терминала демонстрирует намерение Google сделать Android более эффективной и продуктивной рабочей средой. Кроме того, оно может укрепить связь между Android и Google.

Пока что известно, что терминал функционирует на устройствах Pixel. Информация о совместимости с другими смартфонами на Android пока отсутствует.