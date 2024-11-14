В Android появится терминал для запуска ПО для Linux
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Google сделала приятный сюрприз пользователям Android 15 QPR2 Beta 1, внедрив терминал, позволяющий запускать приложения для Linux на мобильных устройствах.
Эта новая возможность, ориентированная на опытных пользователей и разработчиков, расширяет функциональность Android и делает ее еще более привлекательной платформой. Чтобы активировать терминал, достаточно зайти в “Настройки”, выбрать “Система”, затем “Параметры для разработчиков” и включить “Среду разработки Linux”.
В настоящее время терминал доступен лишь в качестве бета-версии, поэтому не исключены сбои при его загрузке. Внедрение терминала демонстрирует намерение Google сделать Android более эффективной и продуктивной рабочей средой. Кроме того, оно может укрепить связь между Android и Google.
Пока что известно, что терминал функционирует на устройствах Pixel. Информация о совместимости с другими смартфонами на Android пока отсутствует.
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