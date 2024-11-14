 

Вы получите $10 тысяч, если сможете обыграть этого робота в «камень-ножницы-бумага»

14.11.2024, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ютубер и бывший инженер NASA Марк Робер создал робота «Рокки» для игры в «камень-ножницы-бумага». Он готов заплатить $10 тысяч тому, кто сумеет обыграть его детище. Но сам же честно предупреждает, что шанс победы составляет 0%, какую бы стратегию не выбрал игрок.

Победить «Рокки» может разве что другой робот или кто-то, чьи реакция и скорость движений намного превышают человеческие. Например, система наблюдения робота анализирует движение руки соперника с частотой более сотни раз в секунду, чтобы распознавать его жесты еще до того, они завершатся. Благодаря этому робот всегда знает, какой жест сделает соперник, а потому заведомо выигрывает.

Робер признает, что «Рокки» жульничает, так как система совершает свой ход не одновременно с оппонентом, а лишь после того, как увидит его действие. Если соперник окажется столь хитер, что попытается изменить свой жест на лету, робот с высокой вероятностью успеет отреагировать и на это. Поэтому соревноваться с «Рокки» не имеет смысла, и Робер может не опасаться, что кто-то заберет предложенный приз.

Источник &#8212 Techspot


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Народную мудрость «Не жили богато – нечего и начинать» запишут в Конституцию

14.11 / В Android появится терминал для запуска ПО для Linux

14.11 / Запеченные голубцы – простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару

14.11 / Mr. Trump & Mr. Putin (A Couple of Presidents)

14.11 / GTA 5 и Dying Light 2 стали доступны бесплатно подписчикам PlayStation Plus

14.11 / Дочь Глюкозы выступила в поддержку матери: «Моя мама невероятно сильна»

14.11 / Личная охрана, термобелье и “особенный” пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети

14.11 / Чубайс планировал в 1990-е убить всех медведей в России для создания положительного образа страны на Западе

14.11 / Искусственный интеллект теперь есть даже в классическом Блокноте для Windows

14.11 / Стартовали съемки приключенческого фильма “Левша” c Колокольниковым в главной роли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика