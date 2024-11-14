Вы получите $10 тысяч, если сможете обыграть этого робота в «камень-ножницы-бумага»

Ютубер и бывший инженер NASA Марк Робер создал робота «Рокки» для игры в «камень-ножницы-бумага». Он готов заплатить $10 тысяч тому, кто сумеет обыграть его детище. Но сам же честно предупреждает, что шанс победы составляет 0%, какую бы стратегию не выбрал игрок.

Победить «Рокки» может разве что другой робот или кто-то, чьи реакция и скорость движений намного превышают человеческие. Например, система наблюдения робота анализирует движение руки соперника с частотой более сотни раз в секунду, чтобы распознавать его жесты еще до того, они завершатся. Благодаря этому робот всегда знает, какой жест сделает соперник, а потому заведомо выигрывает.

Робер признает, что «Рокки» жульничает, так как система совершает свой ход не одновременно с оппонентом, а лишь после того, как увидит его действие. Если соперник окажется столь хитер, что попытается изменить свой жест на лету, робот с высокой вероятностью успеет отреагировать и на это. Поэтому соревноваться с «Рокки» не имеет смысла, и Робер может не опасаться, что кто-то заберет предложенный приз.

Источник — Techspot