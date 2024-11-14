 

Личная охрана, термобелье и “особенный” пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети

14.11.2024, 15:35, Разное
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Звезда сериала “Слово пацана” Никита Кологривый стал не только одним из самых скандальных артистов российского кинематографа, но также одним из самых востребованных актеров.

Недавно в Сети появился райдер знаменитости, который удивил пользователей некоторыми своими нюансами. Как оказалось, одним из “особенных” пунктов в требованиях Кологривого является вопрос перелета. Так, артист указал, что готов добраться до места назначения на любом самолете, кроме “Суперджета”. Причем это выделено жирным шрифтом.

Более того, актер указал, что в холодное время года или ночью будет работать только в теплой одежде и термобелье. Для гримеров тоже есть специальная пометка: при работе с лицом Никиты они обязаны учитывать его тип кожи и в связи с этим применять определенного вида косметику.

Если съемки назначены в павильоне, то у Кологривого должна быть своя комната отдыха с большой кроватью, душем, туалетом и всем необходимым для комфорта звезды. При работе на улице, актер требует вагончик премиум-класса.

Питаться Никита предпочитает едой из ресторанов, а добираться после съемок будет с личным водителем. Разместится артист готов в отеле не ниже пяти звезд, в номере люкс. Кроме того, если на съемках задействована большая массовка, то охранять Кологривого должны два телохранителя.

Напомним, Никита Кологривый является актером с большим опытом съемок. Его фильмография насчитывает более 80 ролей. Артист одновременно задействован в нескольких проектах, он много работает. В 2025 году выйдет около 10 фильмов с его участием, при этом в большинстве из них Кологривый выступит в главной роли.


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