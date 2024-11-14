 

Чубайс планировал в 1990-е убить всех медведей в России для создания положительного образа страны на Западе

14.11.2024, 15:33, Разное
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В Нью-Йоркской публичной библиотеке состоялась презентация сборника «Российско-американские отношения на рубеже XX-XXI веков», в который вошли более тысячи документов, датированных 1994-1996 гг.

Особое внимание исследователей привлекла переписка Анатолия Чубайса и Аллена Даллеса-младшего, в которой политики обсуждали создание положительного образа России на Западе.

– Дорогой мой друг Анатолий! Мой мудрый отец много сделал, чтобы демонизировать СССР в США, однако времена Холодной войны прошли. Я хочу вместе с тобой создать программу по дедемонизации России, чтобы наши бизнесмены не боялись вкладывать туда деньги, – писал Даллес в марте 1995 года.

Чубайс, занимавший в тот момент должность первого вице-премьера России, горячо поддержал предложение своего американского друга и предложил провести масштабную кампанию в СМИ, а также «развеивать мифы об этой стране».

– Начать надо с прессы и телевидения, чтобы журналисты рассказывали, как преобразилась Россия. Пойми, мы готовы на всё, ради дружбы с Западом. Нужно развеивать мифы об этой стране, если вас не устраивают медведи – я лично готов их убивать, – ответил Даллесу Чубайс.

Глава службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков в эфире «России-24» подтвердил планы Чубайса по массовому убийству медведей.

– Действительно, весной 1995 года этот субчик представил целую программу по полному устранению популяции этих животных в нашей стране. Спаси Господь, ничего у него не вышло, — сказал Коржаков.

Сам Анатолий Чубайс отказался от комментариев и призывал журналистов «не доверять неавторитетным источникам, пусть даже представленным в ведущем культурном учреждении США».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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