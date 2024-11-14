 

Искусственный интеллект теперь есть даже в классическом Блокноте для Windows

14.11.2024, 15:05, Разное
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Microsoft презентовала редактирование текста на основе технологий искусственного интеллекта в классическом Блокноте. Функция получила название «Rewrite» и позволяет переписывать текст, меняя его размер и стиль — например, на деловой или разговорный. Опция доступна в Блокноте версии 11.2410.15.0 для пользователей в США, Франции, Великобритании, Канаде, Италии и Германии.

Добавление функции ИИ в Блокнот является частью обновленной политики компании, которая теперь снабжает ИИ-инструментами большинство своего ПО. Например, GenAI в Paint, но для его работы требуется ПК Copilot+ или процессоры с NPU. В случае с Rewrite все вычисления происходят на платформе Microsoft Azure.

Из-за большой трудоемкости работы ИИ и высокого трафика доступ к нему будет регулироваться через систему оплаты кредитами. Их количество зависит от наличия подписки на сервисы Microsoft 365 Personal, Family и Copilot Pro. Оно является общим для всех ИИ-инструментов компании.Источник &#8212 Techspot


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