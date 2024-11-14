 

Nature: глобальное потепление может привести к вымиранию планктона

14.11.2024, 10:40, Разное
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Бристольские исследователи предсказали вымирание морских организмов из-за глобального потепления. Они проанализировали реакцию планктона на прошлые периоды потепления и спрогнозировали последствия текущего потепления.

Было установлено, что нынешние темпы потепления значительно превышают скорость адаптации планктона. Ученые смоделировали его поведение в ледниковый период и в будущем, обнаружив, что в прошлом планктон мог перемещаться в теплые регионы, но текущее потепление слишком быстро для такой адаптации. Это угрожает морскому пищевому циклу, поскольку планктон является источником питания для рыб и циркулирует углерод в океане. Это может иметь разрушительные последствия для морских экосистем и продовольственной безопасности прибрежных жителей.

Ученые подчеркивают необходимость международного сотрудничества для сдерживания потепления и предотвращения катастрофических изменений в океане, особенно при превышении потепления на 2 градуса Цельсия.


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