Nature: глобальное потепление может привести к вымиранию планктона

Бристольские исследователи предсказали вымирание морских организмов из-за глобального потепления. Они проанализировали реакцию планктона на прошлые периоды потепления и спрогнозировали последствия текущего потепления.

Было установлено, что нынешние темпы потепления значительно превышают скорость адаптации планктона. Ученые смоделировали его поведение в ледниковый период и в будущем, обнаружив, что в прошлом планктон мог перемещаться в теплые регионы, но текущее потепление слишком быстро для такой адаптации. Это угрожает морскому пищевому циклу, поскольку планктон является источником питания для рыб и циркулирует углерод в океане. Это может иметь разрушительные последствия для морских экосистем и продовольственной безопасности прибрежных жителей.

Ученые подчеркивают необходимость международного сотрудничества для сдерживания потепления и предотвращения катастрофических изменений в океане, особенно при превышении потепления на 2 градуса Цельсия.