Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб
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Специалисты Российской академии наук завершили первый этап масштабного проекта по разоблачению фальсификации общепризнанных фактов коллективным Западом.
Отечественным учёным удалось доказать, что на протяжении столетий Лондон, Париж и Вашингтон распространяли заведомо ложные сведения по истории, географии и биологии.
– Запад веками лгал всему миру решая свои корыстные задачи и наживаясь на невежах. Например, сейчас мы разоблачили ихнюю мистификацию по поводу наличия на Земле некоторых стран — так называемой Японии не существует, на её месте находится море, – сказал академик Василий Константинов.
В ближайшее время российские учёные планируют организовать не менее десяти научно-исследовательских экспедиций по всему миру, чтобы опровергнуть существование всех недружественных стран. На эти цели из федерального бюджета в 2025 году будет выделено 500 млн рублей.
Эксперты также предлагают населению поучаствовать в самом массовом в истории флешмобе: разместить на своих страницах в соцсетях перечёркнутый флаг Японии и подписать его хештегом #ЯпонииНет.
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