Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

Специалисты Российской академии наук завершили первый этап масштабного проекта по разоблачению фальсификации общепризнанных фактов коллективным Западом.

Отечественным учёным удалось доказать, что на протяжении столетий Лондон, Париж и Вашингтон распространяли заведомо ложные сведения по истории, географии и биологии.

– Запад веками лгал всему миру решая свои корыстные задачи и наживаясь на невежах. Например, сейчас мы разоблачили ихнюю мистификацию по поводу наличия на Земле некоторых стран — так называемой Японии не существует, на её месте находится море, – сказал академик Василий Константинов.

В ближайшее время российские учёные планируют организовать не менее десяти научно-исследовательских экспедиций по всему миру, чтобы опровергнуть существование всех недружественных стран. На эти цели из федерального бюджета в 2025 году будет выделено 500 млн рублей.

Эксперты также предлагают населению поучаствовать в самом массовом в истории флешмобе: разместить на своих страницах в соцсетях перечёркнутый флаг Японии и подписать его хештегом #ЯпонииНет.

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