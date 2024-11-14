 

Японии не существует – российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

14.11.2024, 9:33, Разное
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Специалисты Российской академии наук завершили первый этап масштабного проекта по разоблачению фальсификации общепризнанных фактов коллективным Западом.

Отечественным учёным удалось доказать, что на протяжении столетий Лондон, Париж и Вашингтон распространяли заведомо ложные сведения по истории, географии и биологии.

– Запад веками лгал всему миру решая свои корыстные задачи и наживаясь на невежах. Например, сейчас мы разоблачили ихнюю мистификацию по поводу наличия на Земле некоторых стран — так называемой Японии не существует, на её месте находится море, – сказал академик Василий Константинов.

В ближайшее время российские учёные планируют организовать не менее десяти научно-исследовательских экспедиций по всему миру, чтобы опровергнуть существование всех недружественных стран. На эти цели из федерального бюджета в 2025 году будет выделено 500 млн рублей.

Эксперты также предлагают населению поучаствовать в самом массовом в истории флешмобе: разместить на своих страницах в соцсетях перечёркнутый флаг Японии и подписать его хештегом #ЯпонииНет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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