 

Фил Спенсер рассказал об активной работе над портативным Xbox

14.11.2024, 9:00, Разное
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Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что компания активно изучает возможности для создания портативной консоли. Однако релиз устройства ожидается только через несколько лет.

Спенсер также подтвердил планы по дальнейшему развитию игр для других платформ, включая Switch и PlayStation. Решение о выпуске следующей игры Halo на других платформах пока не принято.

Глава Xbox отметил, что компания не собирается расширять рынок с помощью консолей по высокой цене. Вместо этого, Microsoft будет искать новые бизнес-модели и устройства, чтобы охватить более широкую аудиторию.

Кроме того, Спенсер рассказал о планах расширить команды разработчиков игрового контента, в том числе сотрудничая со студиями из Китая.


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