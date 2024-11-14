 

Представитель МИД Кобринец: санкционный блицкриг против РФ с треском провалился

14.11.2024, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представитель МИД РФ заявил, что экономика РФ выстояла против санкционного давления и адаптировалась к новым реалиям. Санкции ЕС признаны незаконными, и большая часть мирового сообщества солидарна с этой позицией.

Николай Кобринец отметил, что санкции привели к негативным последствиям для ЕС, включая инфляцию, энергодефицит и угрозу деиндустриализации. Также он считает, что РФ не должна уступать площадку в ОБСЕ оппонентам, несмотря на потенциальный выход из организации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Японии не существует: российские учёные раскрыли очередную мистификацию иностранных спецслужб

14.11 / Фил Спенсер рассказал об активной работе над портативным Xbox

14.11 / Мнение: Робот обыгрывает людей, очки для глухих и восстановление зрения стволовыми клетками

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Если бы у русских не было ядерного оружия…

14.11 / Стоматолог раскрыл главный секрет завораживающей улыбки Кейт Миддлтон

14.11 / Мнение «аналитика»: О большом кидалове… У россиян отберут доллары и заморозят вклады?

14.11 / Личное: “Камбэка не было”

14.11 / От диеты до тренировок и ухода: лучшие оздоровительные практики, которые помогут всегда оставаться в форме

13.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Китай и Россия экранизируют “Шаровую молнию”

13.11 / Realme расширяет серию Realme 14 моделью Pro Lite

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика