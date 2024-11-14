Представитель МИД Кобринец: санкционный блицкриг против РФ с треском провалился

Представитель МИД РФ заявил, что экономика РФ выстояла против санкционного давления и адаптировалась к новым реалиям. Санкции ЕС признаны незаконными, и большая часть мирового сообщества солидарна с этой позицией.

Николай Кобринец отметил, что санкции привели к негативным последствиям для ЕС, включая инфляцию, энергодефицит и угрозу деиндустриализации. Также он считает, что РФ не должна уступать площадку в ОБСЕ оппонентам, несмотря на потенциальный выход из организации.