Мнение: Робот обыгрывает людей, очки для глухих и восстановление зрения стволовыми клетками

1. Ещё одна игра, наряду с шахматами, пополнила список тех, в которых у людей нет ни малейшего шанса против искусственного интеллекта (ссылка):



Бывший инженер NASA и популярный ютубер Марк Робер создал уникального робота, который способен выигрывать в «камень-ножницы-бумага» в каждом раунде. Он получил название «Рокки» и оборудован передовыми технологиями, делающими его непобедимым. Для тех, кто захочет доказать обратное, Робер предложил денежный приз в размере $10,000.

Ключ к успеху Рокки заключается в его молниеносной системе отслеживания движений. Инфракрасный датчик анализирует движение руки игрока со скоростью 100 измерений в секунду. Эти данные мгновенно поступают в мини-компьютер, встроенный в робота, где алгоритмы определяют, какой жест собирается показать игрок — камень, ножницы или бумагу. После этого серводвигатели направляют руку Рокки, чтобы выполнить идеальный контр-жест…

Будет забавно, если на основе этой технологии робота научат играть с человеком в ковбойскую дуэль: выхватывать оружие и нажимать спусковой крючок первым…

Человечество копит сейчас набор разрозненных технологий, которые — казалось бы — почти не связаны друг с другом. Распознавание жестов и, например, роботизированный протез коленного сустава, который сейчас начали выпускать в России имеют на первый взгляд мало общего.

Однако через некоторое время, когда все эти тысячи разрозненных технологий дозреют, из них можно будет, как из кубиков лего, собирать человекоподобных роботов-андроидов, способных выполнять как минимум ту же работу, что и обычный среднестатистический человек. Появление таких андроидов изменит нашу экономику кардинально.

2. Гугл-очки публику не заинтересовали, но западные стартаперы не унывают — они рассчитывают применить наработанные технологии для улучшения качества жизни глухих людей (ссылка). Очки слышат голоса вокруг, расшифровывают текст и передают его на экран.

Идея давно витала в воздухе — некоторое время назад мы даже обсуждали с вами прототип таких очков, там ещё было трогательное видео с дамой, которая надела такие очки и начала «слышать». Я рад, что работа над этим устройством продолжается.



3. Тем временем другие учёные научились выращивать роговицу глаза, восстанавливая людям зрение (ссылка):

…Команда удаляла фиброзные ткани с роговицы [пациентов], после чего пересаживала полученные iCEPS на пораженные участки…

Мониторинг, продолжавшийся два года, не выявил серьезных побочных эффектов. Незначительные осложнения были устранены без последствий. Все пациенты отметили значительное улучшение зрения, причем у троих заболевание перешло в менее тяжелую стадию.

Важная и полезная обществу инновация, но в итоге мы наверняка придём к нормальным бионическим глазам-видеокамерам, которые будут полностью заменять несовершенные естественные глаза и передавать чёткую картинку прямо в мозг.

Ну а пока всё это в разработке, будем носить очки. Как объяснил мне недавно офтальмолог, с возрастом хрусталик начинает терять эластичность, мышцы глаза с трудом уже могут его сжать. Теоретически уже делаются операции по замене выработавшего ресурс хрусталика на искусственный, причём делаются десятками тысяч, на потоке… но по умолчанию врач всё же рекомендует под скальпель хирурга не ложиться, носить очки.