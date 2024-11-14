 

Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы

14.11.2024, 0:40, Новости дня
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Мы собрали пять интересных фактов из её жизни, которые помогут лучше понять эту удивительную женщину.

1. Место рождения и ранние годы

Лолита появилась на свет в Мукачево, небольшом городке на Западной Украине. Её родители, Алла Никифорова и Марк Горелик, столкнулись с трудностями в начале своего пути. Семья Лолиты была против её отца из-за его политических взглядов, что могло бы стать серьёзным препятствием для их отношений. Однако любовь и стремление к счастью преодолели все преграды.

2. Путь к музыке

С раннего возраста Лолита была окружена музыкой. После окончания начальной школы она начала сопровождать мать в гастролях, и именно тогда у неё возникла настоящая страсть к сцене. Изначально она мечтала стать балериной и выступать в оперном театре во Львове, так как вид на это величественное здание открывался из окна бабушкиной квартиры. Однако судьба распорядилась иначе, и Лолита выбрала музыкальную карьеру.

3. Любовные перипетии

Отношения Лолиты с Александром Цекало были полны тайн и интриг. Сначала они оба скрывали свои чувства: Лолита была в браке с Александром Беляевым, а Цекало состоял в отношениях с Аленой Шиферман. Когда Цекало развёлся, Лолита долго не могла признаться в измене своему мужу. В конце концов, в 1987 году она приняла решение о разводе, что стало новым этапом в её жизни.

4. Ценности в отношениях

Лолита всегда подчеркивала, что ценит в мужчинах спокойствие и умение быть искренними. Она считает, что слова любви, произнесенные редко, имеют особую ценность. Это отношение к жизни и любви делает её взгляды на отношения особенно интересными и глубокими.

5. Непонимание юности

Как и многие подростки, Лолита имела свои забавные недоразумения в юности. В одном из интервью она призналась, что в 10 классе, после первого поцелуя с парнем, всерьез переживала, что может забеременеть от этого мгновения. Это говорит о том, насколько мало она знала о жизни взрослых в то время.


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