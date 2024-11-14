Мнение: Письмо: “Камбэка не было”

Письмо – из разряда, которые мы обычно не разбираем, потому что я, начав читать, не дочитываю.

Но сейчас разберем, потому что мы должны увидеть связь уважения к другим и самоуважения.

Если вы не уважаете в других субъектов, вы и себя не сможете уважать и ценить как субъекта.

Вы даже отделить себя от других не сможете, так и будете любить вместо себя что-то диффузное: смесь ощущение, желаний и илллюзий, а где ваша личность и ваша персона, понимать не будете.

ciatlen

Здравствуйте, Эволюция! Большое спасибо за Ваш блог. Прошу помощи.

Моя проблема – не могу отцепиться мыслями от парня, с которым были короткие отношения около 6 лет назад. Он меня бросил, камбэка не было. Я понаехавшая в его страну по учёбе, тогда была объективно хуже по ОЗ, но не понимала, что шансов нет и влюбилась, дура. Ну он меня использовал и выкинул. Я долго страдала, была сильная аддикция, но обратно не просилась.

(Он не захотел продолжать с ней отношения, но автор называет это “бросил”, “выкинул”, как будто вне отношений с ним она не живет свою жизнь, а валяется на земле или даже на помойке)

Потом были отношения с его другом, почти 5 лет, он говорил, что любит, но на самом деле даже съехаться не предлагал. Этим летом расстались, общаемся по-дружески, он пишет, приходит в гости. От жалости, наверное, не знаю. Я сейчас одна, восстанавливаюсь после травмы.

Тот первый парень никогда не пытался вернуться, ткнул палочкой пару раз и всё. Раньше думала, что из-за друга, но понятно же, что это репейник, хотел бы – отбил. Этим летом он съехался жить вместе с брюхастой неухоженной девушкой.

(“Ткнул палочкой” пишет автор про себя как про мертвую гусеницу. Кажется, что самооценка у такой – ниже плинтуса. Однако взгляните: она считает себя достойной, чтобы бывший отбивал ее у друга, сражался за нее. И дальше мы видимо высокомерное презрение к его новой девушке. Наша якобы никчемная автор, якобы валяющаяся на помойке, оказывается вдруг царицей, презирающей неухоженных смердов)

Моя проблема в том, что я воспринимаю это как плевок в лицо: «Ты недостойное ничтожество, ты хуже всех, я лучше буду строить семью с толстухой, чем пинговать тебя». Понятно же, что для отношений выбирают лучших, раз он выбрал жить с ней, а не возвращаться ко мне, значит, я хуже. Я нормальная – стройная, слежу за своей внешностью. Это просто разбивает мне самооценку. Субъективно кажется, что без камбэка я так навсегда и останусь униженным, выкинутым на помойку жалким позорным минусом. Наверное, именно это и не даёт отцепиться.

(Автор считает, что человек с лишним весом – это ничтожество, никаких других достоинств у такого человека не может быть)

Очень сильная злость на него, желание отыграться, как Сергей, Вячеслав и Виталик отыгрались на своих бывших, повтыкав в них ловкие крючки и заставив бегать за собой и страдать. Но я-то так не умею. Всё, что я объективно могу – восстановить здоровье, улучшить имидж и идти искать знакомств с новыми парнями. Сейчас у меня нормальная работа, гражданство, коплю на квартиру. Но вот эта злость, чувство униженности не отпускают, я отвлекаюсь на дела, но потом опять возвращаюсь мыслями к нему и сливаю энергию. Я осознаю, что его фигура всё ещё большая и это плохо, но стереть её не получается.

Мне, похоже, ни время поле не моет, ни прокачка ресурсов фигуру не растит. Никаких реальных контактов с ним давно уже нет.

У Вас наверняка много таких как я, застрявших, к которым никогда не будет камбэка. Прошу, расскажите, как отцепиться и перестать сливать энергию?

(Если уважать бывшего, проще признать его право интересоваться другими девушками. Если уважать других девушек, не будет разрывать на куски от негодования, что некоторые из них успешней. Если снять корону, станет проще себя уважать. То есть скромность – основа для самоуважения, а чувство грандиозности – это презрение к себе каждый раз, когда не получается править миром. Насколько это очевидно, друзья?)

Спасибо!