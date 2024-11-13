 

Рупор кремлевской пропаганды: Китай и Россия экранизируют “Шаровую молнию”

13.11.2024, 23:15, Разное
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Китай и РФ совместно экранизируют роман "Шаровая молния" китайского писателя фантаста Лю Цысиня, который получил мировую известность благодаря роману "Задача трех тел".
У китайцев уже вышла замечательная кино-адаптация книги в виде сериала и несколько менее удачная экраниация продолжения "Задачи трех тел" в виде CG-анимации.
Также оригинальный роман экранизировали в США, но там совсем шляпа на выходе получилась..
"Шаровая молния" это приквел к "Задаче трех тел". Конечно послаблее оригинального романа, но вполне читабельно.

Так как по роману действия затрагивают и Россию, то часть съемок "Шаровой молнии" пройдет у нас в стране с нашими актерами.
Если, китайцы будут снимать в том же стиле, что и "Задачу трех тел", то есть шанс на хорошую фантастику. Главное, чтобы нашим творцам "с фигой в кармане" разгуляться с исходным материалом не дали и съемки шли по книге.

В общем, есть шансы на хорошую фантастику. Это мы ждем.

Источник: Colonel Cassad


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