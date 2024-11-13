Realme расширяет серию Realme 14 моделью Pro Lite

Realme планирует добавить шестую модель в серию Realme 14 – Realme 14 Pro Lite 5G. Новинка расширит уже перегруженную серию, которая сейчас включает Realme 13 4G, Realme 13, Realme 13 Pro, Realme 13 Pro+ и Realme 13+.

Модельный ряд может стать еще запутаннее с выходом преемников и Pro Lite. Realme 14 Pro Lite 5G для индийского рынка будет иметь каталожный номер RMX 990. Пользователям предложат четыре варианта памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Цвета не изменятся: изумрудно-зеленый, фиолетовый и золотой.

Цена и характеристики пока неизвестны, но название указывает на более доступный вариант, чем 14 Pro. Ожидается AMOLED-дисплей и оболочка Realme на базе Android 15. Презентация 14-й серии в Индии запланирована на начало 2025 года.