 

Realme расширяет серию Realme 14 моделью Pro Lite

13.11.2024, 23:05, Разное
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Realme планирует добавить шестую модель в серию Realme 14 – Realme 14 Pro Lite 5G. Новинка расширит уже перегруженную серию, которая сейчас включает Realme 13 4G, Realme 13, Realme 13 Pro, Realme 13 Pro+ и Realme 13+.

Модельный ряд может стать еще запутаннее с выходом преемников и Pro Lite. Realme 14 Pro Lite 5G для индийского рынка будет иметь каталожный номер RMX 990. Пользователям предложат четыре варианта памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Цвета не изменятся: изумрудно-зеленый, фиолетовый и золотой.

Цена и характеристики пока неизвестны, но название указывает на более доступный вариант, чем 14 Pro. Ожидается AMOLED-дисплей и оболочка Realme на базе Android 15. Презентация 14-й серии в Индии запланирована на начало 2025 года.


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