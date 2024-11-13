 

Apple планирует выпустить умную камеру для дома в 2026 году

13.11.2024, 21:25, Разное
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Apple планирует создать линейку аксессуаров для умного дома, первым из которых может стать камера видеонаблюдения, интегрируемая в HomeKit и командный центр.

Запуск камеры ожидается в 2026 году, пишет MacRumors. Камера сможет использоваться как радионяня. Аналитик Apple Минг-Чи Куо пишет о разработке беспроводной камеры с глубокой интеграцией с Apple Intelligence и Siri. Производство таких камер начнется в 2026 году, и Apple планирует продать десятки миллионов устройств.

Марк Гурман сомневается в том, что компания реализует планы по созданию собственных продуктов для умного дома, если новый Smart Home Hub не станет успешным. Apple, вероятно, сделает акцент на конфиденциальности своих камер, обеспечивая альтернативу устройствам Amazon Ring и Google Nest, которые подвергались критике за нарушение приватности.


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