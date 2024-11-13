Mac mini M4 получил высокую оценку за ремонтопригодность

Эксперты iFixit провели подробную разборку нового Mac mini M4, отметив его модульную конструкцию и простоту замены компонентов. Благодаря компактности устройства, инженерам Apple удалось сократить размеры и сохранить производительность.

Плату питания разместили в верхней части корпуса, освободив пространство для внутренних компонентов. Модульное хранилище позволяет пользователям заменять твердотельные накопители, но с учетом различий модулей NAND в моделях M4 и M4 Pro, необходимо выбирать подходящий накопитель для конкретного устройства.

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность Mac mini M4 на 7 из 10, подчеркнув, что модульная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации и возможность использования устройства в течение десяти лет.