Mac mini M4 получил высокую оценку за ремонтопригодность
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Эксперты iFixit провели подробную разборку нового Mac mini M4, отметив его модульную конструкцию и простоту замены компонентов. Благодаря компактности устройства, инженерам Apple удалось сократить размеры и сохранить производительность.
Плату питания разместили в верхней части корпуса, освободив пространство для внутренних компонентов. Модульное хранилище позволяет пользователям заменять твердотельные накопители, но с учетом различий модулей NAND в моделях M4 и M4 Pro, необходимо выбирать подходящий накопитель для конкретного устройства.
Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность Mac mini M4 на 7 из 10, подчеркнув, что модульная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации и возможность использования устройства в течение десяти лет.
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