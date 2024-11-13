 

Mac mini M4 получил высокую оценку за ремонтопригодность

13.11.2024, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперты iFixit провели подробную разборку нового Mac mini M4, отметив его модульную конструкцию и простоту замены компонентов. Благодаря компактности устройства, инженерам Apple удалось сократить размеры и сохранить производительность.

Плату питания разместили в верхней части корпуса, освободив пространство для внутренних компонентов. Модульное хранилище позволяет пользователям заменять твердотельные накопители, но с учетом различий модулей NAND в моделях M4 и M4 Pro, необходимо выбирать подходящий накопитель для конкретного устройства.

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность Mac mini M4 на 7 из 10, подчеркнув, что модульная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации и возможность использования устройства в течение десяти лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Apple планирует выпустить умную камеру для дома в 2026 году

13.11 / Врач Мясников раскрыл свое отношение к Путину

13.11 / Мнение: Нефть в обмен на картошку

13.11 / Мнение «аналитика»: О моём каминг-ауте… Вы ведь только этого и ждали?

13.11 / Мнение: Штрафы за пропаганду бездетности, депрессивные чайлдфри и уныние зелёных

13.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Красные партизаны Колумбии

13.11 / «Турцию же терпим»: Трамп предложил позвать Россию в НАТО

13.11 / Следователи раскрыли детали взрыва авто капитана Черноморского флота

13.11 / Медик раскрыла причины частых нарушений сна у россиян

13.11 / Опасная еда провоцирует рак в молодом возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика