Мнение: Нефть в обмен на картошку

В России в 2024 году по сравнению с прошлым годом сократился урожай картофеля – на 15%, до 6,8 млн тонн, пишут “Известия”. Запасы картофеля в России исчерпаются к началу 2025 года.

Пишут, что в России в начале следующего года будут проблемы с картофелем, и это типа какая-то совершенно неожиданная напасть. Я тут в блоге в 2023 году много раз писал о проблемах с картошкой со своей позиции рядового жителя столицы. Говорил о том, что картошка дико дорожает, но и то при этом в магазине картошка мелкая, “как горох”, и не отличается разнообразием. И вот слава богу – дожили! Проблема уже хотя бы начали признавать уже и на официальном уровне. На самом деле мы давно ведь уже привыкли, что картошка своя, “российская” всегда заканчивается где-то в январе-феврале, и потом уже идет сплошной импорт. Картошка была всегда или из Египта, или из Израиля… Да-да, все “десятые” крохотный Израиль кормил “русским хлебом”, то есть картошкой, огромную Россию! И никто особо не удивлялся.

Что ж удивительного, что теперь, когда Россия затеяла воевать не на жизнь, а на смерть со всем миром, в РФ с картофелем уже начинаются натуральные перебои? Если мы и до этого не могли сами себя ею обеспечивать? Я вспоминаю, как в Перестройку наши публицисты-“перестройщики” всем открывали глаза в тех же “Известиях”, что при тогдашнем советском господстве “колхозного строя” СССР, как показывала статистика, кормился картошкой не с колхозных полей, а с шести соток “частников”. Цифры были, что-то вроде того, что 20% земли в совке, которые были под огороды у “дачников”, давали 80% всего производства картофеля в СССР. Подспудно еще тогда закрадывалась мысль: как же так получается, что в ПЛАНОВОМ хозяйстве совка 80% жизненно важного овоща появляется как бы ниоткуда, неученным макаром, а все совхозы-колгозы оказываются бесполезными?

Но после победы здравого смысла в Россию пошел импорт продовольствия из настоящих сельхозстран – Египта, Польши, Израиля – и народ у нас постепенно разогнул спину после своего огородного рабства на 6 сотках. Постепенно люди бросили это дурацкое дело – после 8 часов работы еще и в промышленных масштабах выращивать себе картофель, а потом подрабатывать в качестве картофелеуборочного комбайна у себя “на вилле”. Люди бросили свои “фазенды”, тут еще и война, экономия валюты, которая к тому же стала вдруг “недружественной” – вот и нет картошки. Стало ясно, что если народ перестал “самообеспечиваться” картошкой – то ее и не будет, потому что крупное производство картошки в России, что показал опыт Советского Союза, НЕВОЗМОЖНО. Артельно в России картофель не растет – точнее, он не дает нужного объема.

Смешно получается. Интересно, до каких же пределов дойдет цена за картошку зимой? Сто рублей за кг – эта вершина уже покорена, летом я уже писал, что обнаружил картошку в “Перекрестке” у себя возле дома. Так что следующая вершина, надо полагать, 1000 рублей за кг. Впору принимать ставки – дойдет к весне до 1000 за кг или нет. Или картошка просто в принципе исчезнет?

Сливочное масло начали в пожарном порядке закупать в Турции и аж в Объединенных Арабских Эмиратах, а под картошку, наверно, выкупят на корню весь урожай у евреев. Всю выручку от нефти, предназначенной для продажи за рупии Индии, Россия отдаст Израилю за картошку.