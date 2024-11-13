Мнение «аналитика»: О моём каминг-ауте… Вы ведь только этого и ждали?

Скрывать это уже нет больше никаких сил…

Впрочем, вы и сами наверняка и скоро узнали бы правду.

Так что лучше уж я всё вам лично расскажу и признаюсь честно. От первого лица. Это лучше, чем слухи и сплетни про «распятого мальчика».

Уф-ф-ф. Итак, это случилось…

В I квартале в издательстве «Бомбора» — это часть «ЭКСМО», специализирующаяся на деловой литературе, если кто не знал, — вышла моя книга «Инвестиции в недвижимость от А до Я». Итог полутора лет напряжённого труда и обобщение четверти века инвесторского опыта на российском рынке.

Да, она именно про инвестиции в #недвижимость. В основном — в жилую. Но и про «нежильё» там тоже есть.

Нет, это не очередные «мемуары ветерана», не байки риелтеров и не сказки девелоперов. Только практика, только хардкор. Только самые полезные знания, накопленные за годы работы в качестве финансового аналитика, и самый ценный опыт практической деятельности частного инвестора.

Что получилось из этого синтеза теории с практикой? Или, точнее, что вы найдёте в книге на 300+ страниц?

Во-первых, база. Основа. Фундамент.

Что такое #инвестиции? Чем они отличаются от сбережений? А чем — от спекуляций?

Нет, это не сухая теория, а самое главное так и вообще показано на примере «Veuve Clicquot».

В итоге получился чёткий и ясный ответ на вопрос, как простому человеку начать инвестировать в #недвижимость?

Во-вторых, концепция. «Три кита» инвестиций в недвижимость. И ещё — инвестиционный цикл.

Это всё ни разу не бином Ньютона. А в книге изложено так, что даже школьник разберётся.

Но главное, что простая и внятная концепция — как раз то, что отличает обычные вложения в недвижимость от успешной и прибыльной инвестиции.

И по итогу становится понятным, почему одни люди покупают уже третью инвестиционную квартиру в то время, пока другие тянут на себе первую и единственную ипотеку.

В-третьих, практикум.

На самом деле, это наиболее объёмная и важная часть книги. Там и ответы на многочисленные «Как?» и «Почему?». И пошаговые инструкции, когда и как выгодно купить, сдать и продать недвижимость. А также, как самую обычную квартиру превратить в привлекательный инвестиционный объект.

На мой взгляд, получилось трансформировать знания и опыт в набор простых и понятных, а главное – чётких правил, которые позволят преумножить первую инвестицию и дать старт второй, третьей…

Далее можно не останавливаться.

Ну и чтобы не быть голословным — отзывы читателей:

— «Cпасибо за правдивую книгу. Впечатлен объективностью, в отличие от разных пропагандистов “пассивного дохода”. Понятно, как все обстоит на самом деле. ROI, IRR — ведь здесь тоже манипуляции имеют место быть. А книга ваша отрезвляет спасибо».

— «Действительно, от А до Я! Так подробно, обстоятельно, столько деталей. Ничуть не пожалел, что купил. Настольная книга:) Понравилась больше, чем книга Светланы Чернявской. Столько прояснил для себя непонятных моментов, нашел ответы на вопросы. Жаль, что издательство не поместило фото автора и его биографию».

— «Книга прекрасная, читать ее нужно не только тем кто планирует инвестировать в недвижимость, но и тем, кто просто приобретает недвижимость. Современная, соответствует законам, много нюансов, о которых не знают. Я как юрист с удовольствием прочитала. Хотя особо нового для себя не увидела, но пару интересных моментов для себя выделила, обычно это редкость. Еще не дочитала до самого конца, но однозначно глава с оформлением купли-продажи прямо вот всем к прочтению, чтобы понимать риски».

Насколько знаю, примерно половина бумажного тиража уже распродана. Что-то ещё можно ловить в «Читай-городе», на ОЗОНе или в Wildberries. Электронная версия есть на Литресе. Сейчас, на «Распродаже 11.11» продавцы дают хорошие скидки.

На этом — всё. Читайте, инвестируйте, преуспевайте!

И это ведь правда то, чего вы только и ждали, да? 😉

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