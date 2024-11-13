 

«Турцию же терпим»: Трамп предложил позвать Россию в НАТО

13.11.2024, 19:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвать Россию вступить в НАТО и таким образом гарантировать безопасность для Европы. По словам Трампа «членам НАТО запрещено нападать на других членов НАТО, а значит, и никакой российской угрозы больше не будет на повестке дня».

«Ещё не закончили считать голоса в Пенсильвании, а мне уже обрывали телефон эти ребята… Литвания, кажется? Я не помню. Но они постоянно повторяли про российскую угрозу. Очень настырные люди», – сказал он.

Трамп вспомнил, что «гениальная идея» пришла ему в голову несколько дней назад, когда он наблюдал в своей резиденции во Флориде, как его турецкий садовник «снова дерётся с какими-то латиносами».

«Я подумал: Турцию же мы терпим в НАТО, почему мы не можем взять туда ещё и Россию? Они явно тратят на военные дела больше 2% ВВП. Конфликты с соседями? Опять же, мы смирились с Северным Кипром», – высказался избранный президент.

По мнению политика, этот шаг также приведёт к заморозке боевых действий на территории Украины, поскольку «русские будут слишком заняты бюрократией, связанной со вступлением в альянс». Вдобавок, добавил Трамп, к НАТО вступают «не для того, чтобы воевать, а наоборот чтобы не воевать».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Следователи раскрыли детали взрыва авто капитана Черноморского флота

13.11 / Медик раскрыла причины частых нарушений сна у россиян

13.11 / Опасная еда провоцирует рак в молодом возрасте

13.11 / GizmoChina выбрала Nokia 6310 для цифрового детокса

13.11 / Врачи предостерегли от вреда продуктов с высоким гликемическим индексом

13.11 / Представили Vivo Y18t с экраном 90 Гц и камерой 50 МП за 11 000 рублей

13.11 / Как правильно сочетать трендовую юбку миди с осенней обувью: стильные миксы и модные “фишки”

13.11 / Первая орбитальная солнечная станция начнет питать Исландию энергией к 2036 году

13.11 / Фабрика котельных установок в Саратове остановила работу из-за массовой драки сторонников Харрис и Трампа в цеху

13.11 / Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика