«Турцию же терпим»: Трамп предложил позвать Россию в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвать Россию вступить в НАТО и таким образом гарантировать безопасность для Европы. По словам Трампа «членам НАТО запрещено нападать на других членов НАТО, а значит, и никакой российской угрозы больше не будет на повестке дня».

«Ещё не закончили считать голоса в Пенсильвании, а мне уже обрывали телефон эти ребята… Литвания, кажется? Я не помню. Но они постоянно повторяли про российскую угрозу. Очень настырные люди», – сказал он.

Трамп вспомнил, что «гениальная идея» пришла ему в голову несколько дней назад, когда он наблюдал в своей резиденции во Флориде, как его турецкий садовник «снова дерётся с какими-то латиносами».

«Я подумал: Турцию же мы терпим в НАТО, почему мы не можем взять туда ещё и Россию? Они явно тратят на военные дела больше 2% ВВП. Конфликты с соседями? Опять же, мы смирились с Северным Кипром», – высказался избранный президент.

По мнению политика, этот шаг также приведёт к заморозке боевых действий на территории Украины, поскольку «русские будут слишком заняты бюрократией, связанной со вступлением в альянс». Вдобавок, добавил Трамп, к НАТО вступают «не для того, чтобы воевать, а наоборот чтобы не воевать».

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