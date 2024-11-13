Опасная еда провоцирует рак в молодом возрасте

Диетолог Лариса Габдулхакова сообщает, что качество питания во многом связано с появлением онкологических патологий. По словам специалиста, резкий прирост больных раком в РФ связан с употреблением некачественных продуктов.

Одно из опасных блюд – фастфуд и переработанная еда. К ним относятся продукты во фритюре, жареное, сладости и закуски с большим количеством углеводов. Такое питание приводит к развитию онкологических заболеваний из-за накопительного эффекта. В результате рак становится все моложе, так как современная молодежь не уделяет внимания своему питанию.

По мнению диетолога, злокачественные болезни вызывают продукты с непонятным составом. Такая “пустая” еда вызывает воспаления в организме, поражая печень, почки, головной мозг и кишечник. Это, как следствие, может привести к опухолевым заболеваниям.

Габдулхакова рекомендует ограничить потребление сахара, белой муки, белого риса, маргарина и колбасных изделий. Они не обогащают организм полезными веществами, из-за чего ослабевает иммунитет и развиваются серьезные заболевания.