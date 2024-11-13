 

Врачи предостерегли от вреда продуктов с высоким гликемическим индексом

13.11.2024, 18:10, Разное
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Врачи из республиканского Центра общественного здоровья в Уфе предупредили, что при выборе продуктов для повседневного рациона важно учитывать гликемический индекс (ГИ), так как он влияет на уровень сахара в крови. Гликемический индекс показывает, как углеводы влияют на выделение глюкозы в кровь после употребления пищи.

Продукты с высоким ГИ (70 и выше) вызывают резкий скачок сахара в крови, в то время как продукты с низким ГИ (55 и ниже) способствуют медленному повышению уровня глюкозы. К продуктам с высоким ГИ относятся сладости, сгущенное молоко, изделия из белой муки, сахаристые овощи и фрукты.

Эксперты обращают внимание, что регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает аппетит, приводит к перееданию и появлению лишнего веса. Для стабилизации уровня сахара в крови следует отдавать предпочтение продуктам с низким ГИ. Такие продукты надолго насыщают, помогают избежать переедания и тяги к сладкому. Они способствуют сохранению здорового веса и снижают риск развития сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, связанных с высоким уровнем сахара в крови.


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