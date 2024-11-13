 

Представили Vivo Y18t с экраном 90 Гц и камерой 50 МП за 11 000 рублей

13.11.2024, 18:10, Разное
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Vivo выпустили бюджетный смартфон серии Y18 — модель Y18t. Устройство оснащено современными характеристиками и стоит совсем недорого.

Y18t работает на чипсете Unisoc T612 вместе с ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14. Смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, которую можно расширить до 1 ТБ картой microSD.

У Y18t большой ЖК-экран размером 6,56 дюймов с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 8 МП, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения.

На задней панели смартфона находится основной модуль на 50 МП и вспомогательный — на 0,08 МП. Аккумулятор в устройстве емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 15 Вт. Адаптер, по заявлению компании, полностью зарядит батарею за 2 часа 25 минут.

Vivo Y18t защищен по стандарту IP54 и выпускается в двух цветах: Space Black и Gem Green. Стоит смартфон около 11 000 рублей.


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