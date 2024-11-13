Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская

Настоящая русская каша – это гурьевская каша. Она готовится из манной крупы, молока и сливок, а также украшается орехами, сухофруктами и медом. Вот классический рецепт:

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Сливки – 200 мл

Манная крупа – 100 г

Сахар – 50 г

Ванильный сахар – 10 г

Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 30 г

Изюм – 20 г

Курага – 40 г

Мед – 2 ст. ложки

Приготовление

Подготовка ингредиентов: Измельчите орехи до состояния крошки.

Промойте курагу и изюм под горячей водой, затем обсушите их бумажным полотенцем.

Приготовление основы: В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Уменьшите огонь до среднего.

Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу около 15 минут, пока она не загустеет.

Добавление сливок: Когда каша будет готова, снимите ее с огня и добавьте сливки. Хорошо перемешайте.

Сборка каши: На дно керамической формы выложите слой каши толщиной примерно 1 см.

Затем посыпьте слоем измельченных орехов, изюма и нарезанной кураги.

Повторяйте слои, чередуя кашу и начинку, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из каши.

Запекание: Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с кашей в духовку и запекайте около 25–30 минут, до появления золотистой корочки.

Подача: Достаньте готовую кашу из духовки, дайте ей немного остыть.

Перед подачей полейте кашу медом и украсьте оставшимися орехами и сухофруктами.

Приятного аппетита!