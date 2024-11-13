Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская
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Настоящая русская каша – это гурьевская каша. Она готовится из манной крупы, молока и сливок, а также украшается орехами, сухофруктами и медом. Вот классический рецепт:
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Сливки – 200 мл
- Манная крупа – 100 г
- Сахар – 50 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 30 г
- Изюм – 20 г
- Курага – 40 г
- Мед – 2 ст. ложки
Приготовление
- Измельчите орехи до состояния крошки.
- Промойте курагу и изюм под горячей водой, затем обсушите их бумажным полотенцем.
- В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Уменьшите огонь до среднего.
- Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу около 15 минут, пока она не загустеет.
- Когда каша будет готова, снимите ее с огня и добавьте сливки. Хорошо перемешайте.
- На дно керамической формы выложите слой каши толщиной примерно 1 см.
- Затем посыпьте слоем измельченных орехов, изюма и нарезанной кураги.
- Повторяйте слои, чередуя кашу и начинку, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из каши.
- Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с кашей в духовку и запекайте около 25–30 минут, до появления золотистой корочки.
- Достаньте готовую кашу из духовки, дайте ей немного остыть.
- Перед подачей полейте кашу медом и украсьте оставшимися орехами и сухофруктами.
Приятного аппетита!
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