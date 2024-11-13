Профессор бразильского университета вывел формулу идеального бокала для пива

Клаудио Пеллегрини, профессор Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Бразилии, завершил исследование по поиску оптимальной формы для бокала пива. Он поставил задачу привлечь внимание студентов к скучным математическим расчетам через решение практической задачи, понятной всем. Открытия не произошло — профессор лишь математически подтвердил преимущества уже существующих бокалов для пива.

В своих расчетах Пеллегрини отталкивался от необходимости сохранить комфортную температуру пива как можно дольше. Причем пассивным способом, через снижение обмена теплом с окружающей средой, для чего и важна форма бокала. Для жаркой Бразилии это насущная проблема — например, в курортных прибрежных зонах, когда воздух прогревается выше +38℃ и поднимается ветер, пиво становится теплым и невкусным всего за три минуты.

Профессор отталкивался от того, что у бокала будет толстое дно или некая подставка с изолирующими свойствами. Он исключил сложные факторы, такие как влияние пены или тепла человеческих рук. В своем исследовании он моделировал тепловые процессы с классическими бокалами – вайцен, бразильский тюльпан, имперская пинта, прямой бокал.

В итоге Пеллегрини пришел к выводу, что бокал должен иметь узкое основание и расширяться кверху с определенным коэффициентом изгиба стенок. При такой форме нагрев пива будет происходить максимально медленно. Эта форма давно известна под названием пилснер – высокий и тонкий стакан, который создавался для формирования правильной пенной шапки в верхней части емкости.

Источник — phys.org